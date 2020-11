Bitterz: Heute an den Start gegangene japanische Krypto-Börse verschenkt Bitcoins!

Heute, am 1. November 2020, freuen wir uns, im Namen von Bitterz LLC (Hinds Building, Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen) bekannt zu geben, dass unsere globale Krypto-Börse Bitterz in Japan mit der Erbringung von Dienstleistungen für unsere Kunden in China, Hongkong und Taiwan beginnen wird.

Zur Feier der Eröffnung schenken wir aktuell allen Kunden, die (kostenlos) ein neues Konto eröffnen, Bitcoins im Wert von 50 USD.

Wir hoffen, dass Sie Freude beim Handel mit diesen Bitcoins an unserer japanischen Krypto-Börse haben werden.

Bitterz offizielle Website

https://bitterz.com/refs/top/10457

▪ Die wichtigsten Merkmale von Bitterz

1. Ein sicheres Umfeld für den Handel.

Bitterz ist eine vollständig japanische Krypto-Börse und damit eine Rarität unter den weltweiten Börsen.

Wir bieten ein für die Vermögensbildung geeignetes Umfeld mit einem maximal 200-fachen Hebel, einem Zero-Cut-System und einem zuverlässigen Support-Angebot.

2. Alle Entwickler sind Japaner.

Das Systementwicklungsteam von Bitterz besteht ausschließlich aus Japanern, die davor Ingenieure bei einem großen privatwirtschaftlichen Unternehmen waren.

3. MT5: Ein Tool speziell für Krypto-Währungen.

Dank der kurzen Reaktionszeit von MT5 haben wir ein stressfreies Handelsumfeld geschaffen.

Auch auf dem sich schnell verändernden Markt für Krypto-Währungen werden Sie keine Handelsfristen verpassen.

4. Eine hochgradig sichere Handelsumgebung.

Wir verfügen über eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung für Handel und Sicherheit, ein Cold Wallet zum Schutz Ihrer Bestände und ein zweistufiges Authentifizierungssystem zum Schutz vor unbefugten Anmeldungen und schaffen so eine hochgradig sichere Handelsumgebung.

Ihre Krypto-Währungsbestände sind versichert. Dank eines Multisig Cold Wallet können Ihre Bestände nur nach Genehmigung mehrerer Administratoren transferiert werden.

Der größte Teil Ihrer Bestände wird im Cold Wallet verwaltet, da wir planen, die Auszahlungen mehrerer Tage im Hot Wallet zu verwahren.

5. Zuverlässiges Support-Angebot.

Wir bieten den branchenweit schnellsten Support durch muttersprachliche Mitarbeiter aus China und Taiwan, um Ihnen ein sicheres Handelsumfeld bereitzustellen.

6. Demo-Konto zum Testen des Handelserlebnisses.

Sie können den Handel mit Kryptowährungen in der gleichen Umgebung wie den realen Handel ausprobieren, ohne Ihr eigenes Geld zu verwenden.

Das ist eine tolle Möglichkeit, um den Handel risikofrei zu erleben und vorab zu sehen, wie einfach es ist, die Tools zu nutzen.

7. Ein sicheres Zero-Cut-System.

Wir verwenden ein Zero-Cut-System, bei dem selbst im Falle eines unerwarteten Verlustes keine zusätzliche über Ihren Bestand hinausgehende Einlage erforderlich ist, sodass Sie ohne Bedenken proaktiv handeln können.

8. Auszahlungsgebühren (Transfergebühren) sind auf Dauer kostenlos.

Es gibt viele Börsen, die für Auszahlungen (Transfers) keine Gebühr erheben, aber bei den meisten müssen Sie eine Mining-Gebühr bezahlen.

Natürlich werden wir Ihnen niemals eine Auszahlungsgebühr berechnen.

Damit unsere Kunden die Kosten der Mining-Gebühren nicht tragen müssen, erstatten wir sie Ihnen darüberhinaus durch eine MT5-Bonusgutschrift, wodurch die Auszahlungsgebühren (Transfergebühren) praktisch kostenlos sind.

9. Aufwertung durch Aktionsangebote.

Wir planen, das ganze Jahr über stets eine besondere Aktion anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website unten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201101005043/de/

Bitterz LLC

Horoki Sano

+(886)-2-27772700

support_cn@bitterz.com



https://bitterz.com/cn/inquiries