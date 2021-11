Bittrex Global stellt Oliver Linch, einen der besten Rechtsberater Europas, als Chefsyndikus an

Bittrex Global hat heute angekündigt, dass Oliver Linch für die nächste Wachstumsphase als Chefsyndikus zum Unternehmen gestoßen ist. Linchs Anstellungsverhältnis bei Bittrex Global wird am 1. November 2021 beginnen.

Oliver Linch verfügt über mehr als zehnjährige Erfahrung in Rechtsfragen und berät Kunden in den USA, in Großbritannien, im Nahen Osten und in der Europäischen Union. Er berät Banken und Investmentbanken, Maklerbüros, Börsen, Clearingstellen, Transaktionsregister, Abwicklungssysteme und weitere Handelsplattformen zu sämtlichen Finanzaufsichtsthemen, und zwar sowohl zu strittigen als auch zu nicht strittigen Angelegenheiten.

Linch stößt von Shearman & Sterling zu Bittrex Global, wo er als Senior Associate im Team für Beratung und Finanzaufsicht für Finanzinstitute in London tätig war.

„Es freut mich sehr, Oliver Linch im Team von Bittrex Global begrüßen zu dürfen“, so Stephen Stonberg, CEO von Bittrex Global. „Seine Fachkenntnisse und sein Verständnis der Rechtsstrukturen, die im Bereich digitaler Vermögenswerte weltweit gelten, werden uns bezüglich der Abstufungen in diesem wandelhaften Umfeld stets auf dem neuesten Stand halten, besonders wenn unsere Tätigkeiten weiterhin im Gleichschritt mit den Regelungen ausgedehnt werden.“

„Wir leben in einem Zeitalter, in dem digitale Währungen zu einem Massenprodukt werden. Ich bin stolz darauf, Bittrex Global zu einem Zeitpunkt beizutreten, wo es sich gerade abzeichnet, welche aufsichtsrechtlichen Landschaften in diesem spannenden und innovativen Sektor von Rechtssystemen rund um die Welt entwickelt werden. Bittrex Global ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Kryptobörsen auf raffinierte und ausgereifte Weise betrieben werden können, damit die Einhaltung von aufsichtsrechtlichen Vorschriften und Gesetzen nach den höchsten Standards sichergestellt ist, und ich freue mich auf den Ausbau dieser Abteilung“, erklärte Oliver Linch.

ÜBER BITTREX GLOBAL

Bittrex Global, die sicherste Börse für digitale Vermögenswerte, betreut sowohl Privat- als auch Firmenkunden weltweit. Bittrex Global setzt sich für den Aufbau von Vermögen durch seine Kunden ein und ermöglicht den Kauf und Verkauf von über 250 Tokens. Durch den Einsatz von hochmoderner Technologie, fortschrittlichen Sicherheitsprotokollen und einer ausgeklügelten und flexiblen mehrstufigen Wallet-Strategie bietet das Unternehmen professionellen Kunden und Anfängern gleichermaßen ein hochwertiges Erlebnis. Bittrex Global ist ein wichtiger Akteur bei der Förderung der breiten Übernahme von sicheren und dezentralen Methoden des Vermögensaufbaus, die den vielseitigen aufsichtsrechtlichen Maßnahmen auf der ganzen Welt entsprechen. Weitere Infos: https://global.bittrex.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211103005047/de/

