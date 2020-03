BIZ sorgt sich wegen zunehmender Risikobereitschaft auf Kreditmärkten

Frankfurt (Reuters) - Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ist wegen der zunehmenden Risikobereitschaft von Investoren auf den Kreditmärkten besorgt.

Insbesondere bei Darlehen an kleinere und häufig riskantere Firmen durch Finanzunternehmen, die nicht den klassischen Banken zuzurechnen seien, hätten sich die Kreditstandards zuletzt abgeschwächt, teilte der Leiter der Wirtschafts- und Währungsabteilung der BIZ, Claudio Borio, am Sonntag zur Vorlage des Quartalsberichts mit. Dieses Segment des Kreditmarktes sei in den vergangenen Jahren rasant gewachsen auf ein Volumen von mittlerweile rund 800 Milliarden Dollar. Noch 2010 seien es lediglich 300 Milliarden Dollar gewesen. Die in Basel ansässige BIZ gilt als Denkschmiede der internationalen Notenbanken.

Aus Sicht von Borio hat die Möglichkeit derartiger Darlehen Unternehmen zwar zusätzliche Finanzierungskanäle eröffnet, was zu begrüßen sei. Dies gelte insbesondere für Firmen, die Schwierigkeiten hätten oder es als zu kostspielig betrachteten, sich Kredite über Banken zu beschaffen. Laut Borio zeigt diese Entwicklung aber auch, dass Risiken aus dem Bankensektor herausgewandert sind "hin zu weniger transparenten Ecken des Finanzsystems."

Seit der Finanzkrise 2008 ist der sogenannte Schattenbanken-Sektor weltweit kräftig gewachsen. Dazu zählen unter anderem Hedge-, Geldmarkt- und Investmentfonds und Börsenhändler, die unter anderem im risikoreichen Geschäft mit hochverzinslichen Krediten eine immer größere Rolle spielen. Kritiker fordern seit längerem eine stärkere Überwachung und Regulierung auch dieses Teils der Finanzwirtschaft.