Black Friday naht! Diese Top-Aktie besitzt noch immer einen Wahnsinns-Discount

Man kann den Black Friday natürlich auch nutzen, um Top-Aktien zu kaufen. Gerade jetzt besitzen einige Wachstumsaktien weiterhin einen spannenden Discount. Zumindest selektiv können Foolishe Investoren spannende Chancen identifizieren, die langfristig orientiert eine Menge Potenzial besitzen.

Welche Top-Aktie am Black Friday möglicherweise ein Kauf sein könnte? Das muss jeder Investor natürlich für sich selbst entscheiden. Ich glaube jedoch, dass Teladoc Health jetzt langfristig orientiert eine spannende Wahl sein könnte. Lass uns einen Blick auf dieses Special riskieren. Und darauf, warum die Aktie wirklich ein Schnäppchen sein könnte.

Black Friday? Top-Aktie Teladoc Health im Blick

Am Black Friday könnte Teladoc Health grundsätzlich ein interessantes Schnäppchen sein. Das liegt unter anderem daran, wie groß weiterhin der mögliche Discount ist. Mit Blick auf einen aktuellen Aktienkurs von ca. 135 US-Dollar und einem 52-Wochen-Hoch von 308 US-Dollar liegt ein möglicher, hm, nennen wir es einfach mal: Rabatt bei derzeit 56 %. Das heißt, die Aktie ist um mehr als die Hälfte eingebrochen.

Dabei macht die Top-Aktie weiterhin Fortschritte in ihrem Wachstumsmarkt. Bei Teladoc Health sorgen sich einige Investoren möglicherweise noch darum, dass das Wachstum post-COVID-19 schwächer ausfällt. Aber mal im Ernst: Mit Blick auf ein Visit-Wachstum von zuletzt 37 % auf 3,9 Mio. ist ein qualitatives Wachstum noch immer gegeben. Zumal der Quartalsumsatz erneut um 81 % im Jahresvergleich auf 522 Mio. US-Dollar gewachsen ist. Zudem rechnet das Management in diesem Jahr mit einem Jahresumsatz von über 2 Mrd. US-Dollar. Das zeigt mir, dass die Investitionsthese eigentlich intakt ist.

Vielleicht ist der Black Friday daher ein Anlass, um dieses potenzielle Schnäppchen ein wenig näher und langfristig orientiert zu betrachten. Die Telemedizin ist jedenfalls ein klarer Wachstumsmarkt, wie wir auch anhand des Unternehmens- und Visit-Wachstums erkennen können. Aber blicken wir lieber auf den globalen Gesamtmarkt.

Das Statistik-Portal Statista geht davon aus, dass der Umsatz im Bereich der Telemedizin von 45 Mrd. US-Dollar in 2019 auf 175 Mrd. US-Dollar in 2026 wachsen könnte. Rund um den Globus, natürlich. Falls dir das nichts sagen sollte: Das entspricht möglicherweise einer Wachstumsrate von 21,4 % p. a. in den kommenden Jahren. Wir sehen, dass selbst 2 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz erst an der Spitze des Gesamtmarktpotenzials kratzen könnte.

Mein Schnäppchen für die Konsum-Schlacht!

Die Top-Aktie Teladoc Health ist jedenfalls mein Schnäppchen für den Black Friday. Na ja, zumindest mit Blick auf die Aktienmärkte. Grundsätzlich glaube ich, dass die Bewertung, der Gesamtmarkt und das Wachstum eigentlich sehr attraktiv sind. Vielleicht ein kurzer Blick auf die fundamentale Bewertung: Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 10,5 für das laufende Geschäftsjahr könnte das Bewertungsmaß auch nicht zu teuer sein. Zumindest ist das meine Perspektive zu der Aktie und dem Gesamtmarkt.

Der Artikel Black Friday naht! Diese Top-Aktie besitzt noch immer einen Wahnsinns-Discount ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images