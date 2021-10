BlackRock: Globaler Anlageausblick für das 4. Quartal

Die letzte Etappe

Am Beginn des Schlussquartals 2021 müssen Anleger mit einer ungewöhnlich großen Bandbreite möglicher wirtschaftlicher Entwicklungen nach dem Neustart zurechtkommen. Ihren Ausdruck findet dies in einem häufigen Führungswechsel an den Aktienmärkten und zuletzt wieder stark gestiegenen Renditen.

Drei zentrale Anlagethemen

Wir halten an unseren drei zentralen Anlagethemen fest - und einer allgemeinen Präferenz für Aktien zulasten von Anleihen vor dem Hintergrund unserer aktualisierten langfristigen Renditeannahmen. Ein differenzierterer Ansatz könnte unseres Erachtens helfen, diese Themen besser umzusetzen und das Risiko in Portfolios breiter zu streuen.

1. Die neuen Nominalzinsen

Der fulminante Neustart der Wirtschaft hat an Breite gewonnen, und Europa sowie andere große Volkswirtschaften haben zu den USA aufgeschlossen. Mittelfristig erwarten wir ein höheres Inflationsniveau, rechnen in den USA aber nicht vor 2023 mit einer Zinsnormalisierung, die in Europa noch länger auf sich warten lassen dürfte. Europäische Aktien bevorzugen wir daher noch stärker als bisher.

2. China im Rampenlicht

Chinas Führung baut die Rolle des Staates weiter aus und räumt dabei sozialen Zielen Vorrang ein. Aber die Wachstumsabkühlung hat ein Ausmaß erreicht, das Peking nicht länger ignorieren kann. Wir erwarten daher eine allmähliche Lockerung der fiskal- und geldpolitischen Zügel und gehen zu einer leichten Übergewichtung chinesischer Aktien über. Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern stufen wir angesichts des vielfältigen Rückenwinds hoch.

3. Der Weg zur Klimaneutralität

Das Klimarisiko ist auch ein Investmentrisiko. Und das Zeitfenster, innerhalb dessen die Regierungen ihr Netto-Null-Ziel erreichen können, schließt sich zusehends. Anleger dürfen daher keine Zeit verlieren, um ihre Portfolios an den Wandel anzupassen. Die Folgen des Paradigmenwechsels in Richtung Nachhaltigkeit haben die Märkte unseres Erachtens noch nicht vollständig eingepreist.





Lesen Sie mehr dazu auf iShares.com/de









Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Erhalten Sie von iShares 1x monatlich: Experteneinschätzungen zum Marktgeschehen, aktuelle Produkttrends und Neues zum Thema ETF-Sparen.Jetzt anmelden









Wichtige Informationen

Alle Meinungen und Schätzungen in diesem Dokument, einschließlich Renditeprognosen, spiegeln unsere Beurteilung bei Redaktionsschluss wider, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise nicht als zutreffend erweisen.

Risikohinweise

Kapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Rechtliche Informationen

Herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.



Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.



Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.



© 2021 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, BAUEN AUF BLACKROCK und WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.