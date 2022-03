BlackRock Marktausblick: Der Krieg und die Märkte

Das Update zur Woche mit Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock

Der Krieg und die Märkte

In Europa ist ein Angriffskrieg im Gange, der erste dieser Art seit dem 1. September 1939. Ähnlich wie vor über 81 Jahren wurde der Überfall nur halbherzig als vermeintliche Selbstverteidigung inszeniert (1939: Sender Gleiwitz, 2022: angebliche Unterdrückung von Russen im Donbass). Ähnlich wie 1939 hatte es eine Art „Testlauf“ gegeben, unter anderem um die Reaktionsbereitschaft anderer Länder zu testen (1939: Annexion des Sudetenlandes ein Jahr zuvor, 2022: Annexion der Krim acht Jahre zuvor). Und ähnlich wie in den dunkelsten Tagen des 20. Jahrhunderts versagte eine Krisendiplomatie des Westens am Vorabend der Aggression, weil man sich bis zuletzt ein naiv-positives Bild des Aggressors gemacht hatte (1939: Chamberlain in München 1938, 2022: Scholz, Macron und andere in Moskau). Ohne hier so weit gehen zu wollen, den russischen Diktator von heute mit dem deutschen von 1939 gleichsetzen zu wollen, lässt sich sagen, dass Putin offenbar die Geschichtsbücher genau studiert hat. Dass er daraufhin die Entscheidung getroffen hat, mit der Zivilisation zu brechen, macht ihn und die Konsequenzen seines Handelns umso unkalkulierbarer. Und je offensichtlicher es wird, dass der russische Präsident in einer Blase lebt, desto gefährlicher wird die Lage.





Nach einer viel zu zögerlichen Reaktion im Anschluss an die Anerkennung der Separatistengebiete im Donbass durch Moskau und sogar noch auf den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am vergangenen Donnerstag hat sich nun auch die EU zu massiven Sanktionen durchgerungen. Zum Glück sperrt sich auch die deutsche Bundesregierung nun nicht länger gegen eine weitgehende Abkopplung russischer Banken vom Zahlungsverkehrssystem SWIFT (wenngleich Zahlung von Öl- und Gasrechnungen weiterhin eine Ausnahme bleiben), so dass noch größerer Reputationsschaden abgewendet werden konnte. Auch weitere Sanktionen, etwa die Sperrung des EU-Luftraums für russische Flugzeuge, dürften wirtschaftliche Schäden nicht nur für Russland, sondern auch für uns selbst nach sich ziehen. Dennoch ist die Bereitschaft, ökonomische Opfer zu bringen, um der Durchsetzung eigener Werte Nachdruck zu verleihen, sicher richtig. Das gilt, selbst wenn keine der gegen Russland beschlossenen Maßnahmen dessen Präsidenten von seiner brutalen Aggression gegen die Ukraine und ihre Bevölkerung abhalten dürfte. Wichtig und richtig sind die Sanktionen allein um zu signalisieren, dass der Westen nicht vor Antworten zurückschreckt, die für ihn selbst schmerzhaft sind. Am Montag beriet, ganz in diesem Geiste, auch der Schweizer Bundesrat über mögliche Sanktionen gegen russische Konten im Land.





Die Zeitwende ist nicht ansatzweise eingepreist

Während das menschliche Leid angesichts der Brutalität des russischen Militärs auch gegenüber der Zivilbevölkerung uns alle fassungslos macht, zeichnen sich mehrere Konsequenzen auch für die Finanzmärkte ab. Erstens werden die Energiepreise vermutlich noch viel stärker steigen als bisher, was die kräftige wirtschaftliche Beschleunigung in die post-Pandemie-Phase hinein verlangsamen und die soziale Ungleichheit verschärfen dürfte. Zweitens könnte genau dieser Umstand und die Tatsache, dass die hohe Inflation einen so deutlich erkennbaren Grund hat, den Zentralbanken die Argumentation erleichtern. Es ergibt nämlich keinen Sinn, kriegsbedingt steigende Energiepreise mit höheren Zinsen zu bekämpfen. Drittens: Die Fiskalpolitik dürfte expansiver werden, wie es sich z.B. im Beschluss der deutschen Bundesregierung ausdrückt, im Haushalt 2022 ein Sondervermögen von 100 Mrd. € für die Ertüchtigung der Bundeswehr zu schaffen. Viertens: Während die fatale Abhängigkeit von Russland als Lieferanten fossiler Energieträger zu einem beschleunigten Ausbau nachhaltiger Quellen führen muss, dürfte kurzfristig sogar eine Rückkehr zu mehr Kohle und evtl. sogar Atomstrom notwendig sein. Möglicherweise ist die angesichts des Grauens in der Ukraine eher verhaltene Risk-off-Reaktion der Märkte mit diesen Relativierungen zu erklären. Anders ausgedrückt: Im Angesicht des Krieges müssen die Regierungen Geld ausgeben und Zentralbanken die Füße still halten, kein Grund also für Investoren, einen kalten Entzug von den Markttreibern der letzten anderthalb Jahrzehnte zu befürchten.





Dabei ist die zuletzt so oft zitierte Zeitenwende, die Putins Aggression gegenüber der Ukraine darstellt, noch nicht ansatzweise eingepreist. Denn die „Friedensdividende“, welche es westlichen Staaten in den letzten 30 Jahren erlaubt hat, Steuergeld für sinnvollere Zwecke als militärische Aufrüstung auszugeben, steht in Frage. Dass diese Neuordnung darüber hinaus auch jenseits der Staatshaushalte unmittelbare Konsequenzen hat, dürfte sich an den Folgen des russischen Krieges für die Globalisierung, vom Welthandel über den Tourismus bis hin zur globalen digitalen Vernetztheit, deutlich zeigen. Dass die Welt gerade in neue Einflussgebiete aufgeteilt wird, könnte einen spürbar dämpfenden Einfluss auf die Gewinnentwicklung vieler Unternehmen in den verschiedensten Sektoren haben. Wenn wir gerade eine Zeitenwende erleben - und in der Tat spricht einiges dafür - dann ist es keine gute.





Zum Marktausblick

Wichtige InformationenAlle Meinungen und Schätzungen in diesem Dokument, einschließlich Renditeprognosen, spiegeln unsere Beurteilung bei Redaktionsschluss wider, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise nicht als zutreffend erweisen. Risikohinweise

Kapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Rechtliche Informationen

Herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

© BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten.