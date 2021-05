BLACKROCK - Neuer Rallyschub wird vorbereitet

Blackrock Inc. - WKN: 928193 - ISIN: US09247X1019 - Kurs: 844,880 $ (NYSE)

Die Blackrock-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Ab September 2008 begrenzte eine obere Pullbacklinie das Kursgeschehen. Im Januar 2021 kletterte die Aktie auf ein Allzeithoch bei 788,00 USD. Damit erreichte sie auch die obere Pullbacklinie.

An dieser Trendlinie prallte der Wert zunächst nach unten ab und setzte auf 670,28 USD zurück. Anfang April gelang der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch und auch über die obere Pullbacklinie. Inzwischen kletterte die Aktie auf ihr aktuelles Allzeithoch bei 880,80 USD. Der Wert konsolidiert seit diesem Hoch und behauptet sich dabei über der erwähnten Trendlinie. Diese verläuft aktuell bei ca. 809,00 USD

Mein Kollege Oliver Baron hat am 11. November 2019 im Investment Depot unseres redaktionellen Angebots PROmax eröffnet. Die Position liegt aktuell mit 56,53 % im Plus. Alle Infos zu diesem Paket finden sie hier

Das Chartbild der Blackrock-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in Kürze ihre Rally fortsetzen. Ein Anstieg bis knapp 1.000 USD erscheint möglich. Ein Rückfall auf Wochenschlusskursbasis unter 788,00 USD wäre allerdings ein Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung des EMA 50 bei aktuell 689,42 USD bzw. der Unterstützung bei 670,28 USD kommen.

Blackrock Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)