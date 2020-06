BlackRock öffnet Erfolgsfonds wieder

BlackRock hatte den Fonds am 9. Januar 2019 für weitere Zeichnungen geschlossen. Dies half den beiden Managern, das Anlageziel des Fonds zu erreichen und die Interessen der Anteilinhaber zu schützen. Infolge der laufenden Analyse der Anlagekapazität des Fonds hat sich BlackRock entschieden, den Fonds ab dem 3. Juni 2020 wieder in vollem Umfang für Zeichnungen zu öffnen. Da aktuelle Fondsvolumen beträgt 1,26 Milliarden Euro.

BlackRock hat auch weiterhin ein strenges Auge auf das Fondsvolumen

Weiterhin soll das Fondsvolumen überwacht werden, um jede Kapazitätsbeschränkung auszuschließen. Bei Bedarf werden die entsprechenden Maßnahmen ergriffen, um das Fondsvolumen zu steuern, und daher kann es sich zu einem späteren Zeitpunkt als angemessen erweisen, den Fonds für weitere Zeichnungen durch neue oder bestehende Anteilinhaber zu schließen.

Der Fonds überzeugt durch sein gutes Rendite-/Risikoprofil

Der BlackRock Fonds gehörte in den vergangenen Jahren zu den besten seiner Kategorie. In den vergangenen drei Jahren schaffte er einen Performance von 13 Prozent. Im laufenden Jahr sind es bislang 6,3 Prozent. Trotz der guten Wertentwicklung ist der 3-Jahres-Volatilität mit 4,5 Prozent sehr gering. Auch der maximale Verlust von 5,2 Prozent in den vergangenen drei Jahren kann sich sehen lassen. Damit gehört der Fonds unter Rendite-/Risikogesichtspunkten zu den Top-Produkten.

powered by