BlackRock's Mitgründerin Barbara Novick tritt zurück

Sie wird in der in New York ansässigen Firma bleiben und eine leitende Beraterrolle übernehmen, während sie bei der Ernennung ihres Nachfolgers behilflich sein soll.

"Ein Großteil der von Barbara geleiteten politischen Arbeit nach der Finanzkrise wird weitgehend umgesetzt, sagte Laurence Fink, Chief Executive von BlackRock, in einem Memo. Barbara Novick gründete die Investmentgesellschaft 1988 zusammen mit CEO Larry Fink und Präsident Robert Capito und trug zum Aufbau des weltweit größten Vermögensverwalters mit einem verwalteten Vermögen von 7,4 Billionen US-Dollar bei. Quelle: TeleTrader powered by