BLACKROCK - Vor den Zahlen an hoher Hürde angekommen

Blackrock Inc. - WKN: 928193 - ISIN: US09247X1019 - Kurs: 779,750 $ (NYSE)

Blackrock wird heute Zahlen veröffentlichen. Dadurch kann es zu deutlichen Kursausschlägen in beide Richtungen kommen.

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung setzte nach dem Allzeithoch 594,25 USD aus dem Januar 2018 eine größere Korrekturbewegung ein. Diese führte den Wert im März 2020 auf ein Tief bei 323,98 USD.

Seitdem befindet er sich in einer steilen Rally. Im August kam es zu einem ersten Angriff auf das Allzeithoch. Dieser scheiterte zwar noch, aber der zweite im Oktober 2020 gelang. Anschließend zog der Aktienkurs weiter stark an und erreichte in der laufenden Woche ein neues Rekordhoch bei 788,00 USD. Mit diesem Hoch kletterte der Titel an eine langfristigen obere Pullbacklinie über die Hochpunkte aus dem September 2008 und Januar 2018. Die Aktie ist inzwischen klar überkauft.

Kaufwelle vor dem Ende?

Die Blackrock-Aktie steht vor einer wichtigen Hürde. An dieser könnten im Zuge der Zahlen Gewinnmitnahmen einsetzen. Ein Rücksetzer in Richtung 721,82 USD wäre noch völlig unproblematisch. Sollte die Aktie aber unter diese Marke abfallen, dann könnte es zu einer größeren Konsolidierung in Richtung 609,69 bis 594,25 USD kommen. Sollte die Aktie allerdings stabil über die obere Pullbacklinie bei aktuell 784,00 USD ausbrechen, dann könnte die Rally direkt fortgesetzt werden. Ein Anstieg in Richtung 1.090 USD wäre dann möglich.

