BLACKROCK - Zahlen wurden gut aufgenommen

Blackrock Inc. - WKN: 928193 - ISIN: US09247X1019 - Kurs: 638,960 $ (NYSE)

Blackrock Inc. übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 9,22 USD die Analystenschätzungen von 7,77 USD. Der Umsatz liegt mit 4,37 Mrd. USD über den Erwartungen von 3,93 Mrd. USD.

Diese Zahlen gab Blackrock gestern bekannt. Die Aktie reagierte darauf mit einem Plus von 3,91 %.

Die Blackrock-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Januar 2018 markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 594,25 USD. Anschließend kam es zu einer ausführlichen Korrektur, die im März 2020 zu einem Tief bei 323,98 USD führte.

Dort startete eine starke Rally. Bereits im August kam es zu einem Ausbruchsversich über das Rekordhoch aus dem Januar 2018. Dieser gelang aber noch nicht. Der Wert setzte noch einmal auf 531,39 USD zurück. In den letzten beiden Wochen und in dieser Woche zeigte sich starkes Kaufinteresse. Die Aktie notiert inzwischen deutlich über dem Hoch aus dem Januar 2018 und auch über dem Hoch vom 02. September 2020.

Wo bieten sich neue Chancen?

Das Chartbild der Blackrock-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Kurzfristig kann es zwar zu einem Rücksetzer in den Unterstützungsbereich zwischen 609,69 USD und 594,25 USD kommen, aber mittelfristig könnte die Aktie weiter ansteigen. Eine Rally in Richtung 775-800 USD erscheint möglich. Ein Wochenschlusskurs unter 594,25 USD wäre ein erster Rückschlag für die Bullen, aber erst im Falle eines Rückfalls unter 531,39 USD würde der Aufwärtstrend seit März kippen.

Blackrock Inc.

