Blackstone beauftragt Paul Morrissey mit der Leitung der europäischen Investitionstätigkeiten von Blackstone Growth (BXG)

Blackstone (NYSE:BX) meldete heute die Berufung von Paul Morrissey, einen erfahrenen Investmentfachmann mit umfangreichen Kenntnissen des Private-Equity und Venture-Capital-Geschäfts, zum Managing Director, um die Investitionstätigkeiten von Blackstone Growth (BXG) in Europa zu leiten.

In dieser neu geschaffenen Funktion wird Morrissey das europäische Geschäft von BXG leiten. Das Unternehmen hat kürzlich den endgültigen Zeichnungsschluss seines überzeichneten, ersten Growth-Equity-Fonds im Volumen von 4,5 Milliarden Dollar - den bislang größten privaten Wachstumskapitalfonds überhaupt - durchgeführt. BXG hat bereits erheblich in schnell wachsende europäische Unternehmen investiert, darunter in Epidemic Sound, ein Unternehmen, das Erstellern von Internet-Inhalten auf der ganzen Welt restriktionsfreie Musik zur Verfügung stellt, und in den Hafermilch-Pionier Oatly.

Jon Korngold, Global Head von Blackstone Growth, sagte: „Ich freue mich, dass Paul bei uns nun die Leitung von BXG in Europa übernimmt. Paul ist ein erstklassiger Wachstumskapital-Investor und seine Berufung zeigt einmal mehr das Engagement von Blackstone, schnell wachsende europäische Unternehmen im Rahmen von Partnerschaften dabei zu unterstützen, weltweite Branchenführer zu werden, indem wir ihnen Zugang zu Ressourcen in einem Ausmaß bieten, das diesem Markt normalerweise nicht zur Verfügung steht.“

Paul Morrissey sagte: „Ich komme sehr gerne zu Blackstone und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um die führende Position von BXG als strategisch sehr bedeutsamen Partner für Unternehmen in der Wachstumsphase auszubauen. Die enorme Größe und operative Expertise von Blackstone ermöglicht Unternehmern die Verfolgung von Chancen für ein transformatives Wachstum, die sie früher vielleicht nicht gehabt hätten.“

Morrissey war zuletzt Partner bei der technologieorientierten Investmentfirma Battery Ventures. Dort gründete er die Londoner Niederlassung von Battery und leitete zahlreiche erfolgreiche Investments in weltweite Wachstumsunternehmen. Vor Battery war Morrissey bei Goldman Sachs in der Beratung von Unternehmen in der Technologiebranche tätig. Er schloss sein Studium an der Stanford University mit einem B.A. in Wirtschaftswissenschaften ab und schaffte es zu Beginn seiner Karriere auf die „30 under 30“-Liste von Forbes.

