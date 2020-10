Blackstone Resources AG ernennt Chief Marketing Officer und Leiter der Vermögensverwaltung

Blackstone Resources AG (SWX:BLS) ("Blackstone") freut sich, die Ernennung von Herrn Morné Moolman zum Chief Marketing Officer und Leiter des Asset Management bekannt zu geben. Herr Moolman kommt von Glencore International, wo er ein leitendes Mitglied des Asset-Management-Teams war. Er war für die finanzielle, betriebliche und HSEC-Leistung von zwei unterirdischen Zinkminen in Afrika verantwortlich.

Als CMO wird Herr Moolman dafür verantwortlich sein, das Wachstum sowie die Verkaufs- und Marketingstrategie des Unternehmens zu fördern. Dazu gehört die Festlegung strenger Ziele und Vorgaben, zu denen die Generierung von Einnahmen, Kostenreduzierung und Risikominderung in allen wichtigen Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören. Er ist direkt dem CEO unterstellt.

Herr Moolman bringt bei Blackstone Resources auch einen reichen Erfahrungsschatz in der Vermögensverwaltung ein und ist eine willkommene Ergänzung für das schnell wachsende Batterietechnologieunternehmen. Blackstone Resources verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Batteriemetallbeteiligungen in Chile, Peru, Kolumbien und Kanada, die das Unternehmen als wichtige strategische Vermögenswerte in der Batterieindustrie hält. Herr Moolman wird dazu beitragen, den Erfolg dieser Projekte sicherzustellen, während diese von der Exploration über die Erschliessung bis hin zur Produktion voranschreiten. Der Geschäftsbereich Batterie-Metall von Blackstone Resources ist sehr wichtig für den Erfolg des Unternehmens und seine Fähigkeit zur Massenproduktion der nächsten Generation von Batterietechnologie.

"Wir freuen uns, Herrn Morné Moolman zum Chief Marketing Officer und Leiter des Asset Management zu ernennen. Dies ist eine wichtige Ergänzung in einer Zeit, in der das Unternehmen rasch expandiert. Herr Moolman bringt einen reichen Erfahrungsschatz mit, den wir gerade jetzt bei der Entwicklung der nächsten Generation von Batterietechnologie benötigen".

Blackstone Resources AG

Blackstone Resources ist eine Schweizer Holding mit Sitz in Baar, Kanton Zug und konzentriert sich auf Batterietechnologie und den Batteriemetallmarkt. Darüber hinaus werden Raffinerien für Gold und Batteriemetalle errichtet, entwickelt und verwaltet. Sie bietet direkten Einfluss auf die Revolution der Batterietechnologie und Batteriemetalle. Dies wird durch die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ausgelöst, welche grosse Mengen dieser Metalle benötigen. Dazu gehören Kobalt, Mangan, Molybdän, Graphit, Nickel, Kupfer und Lithium. Blackstone Resources hat den neuen Batteriecode BBC entwickelt. Darüber hinaus hat Blackstone Resources ein Forschungsprogramm zu neuen Batterietechnologien für Festkörperbatterien und deren Herstellungsverfahren gestartet.

Der Haftungsausschluss ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Pressemitteilung.

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss durch, um den Inhalt vollständig zu verstehen: http://www.blackstoneresources.ch/investors/disclaimer/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201005005605/de/

Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter: www.blackstoneresources.ch oder kontaktieren Sie uns:

Blackstone Resources AG

Doris Suta

Blegistrasse 5

CH-6340 Baar

Switzerland

T: +41 41 449 61 63

F: +41 41 449 61 69

info@blackstoneresources.ch

Investor Relations



ir@blackstoneresources.ch

Medien Anfragen



media@blackstoneresources.ch