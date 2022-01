Blatt - Ampel-Koalition arbeitet an neuem Gebäude-Energiepass

(beseitigt Grammatikfehler in Überschrift)

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung wird einem Medienbericht zufolge in den kommenden Wochen einen neuen Energiepass für Gebäude vorstellen.

"Die Ampel-Koalition arbeitet an einem neuen Siegel 'Nachhaltige Gebäude', sagte Bernhard Daldrup, Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion im Ausschuss für Bauen und Wohnen, der Zeitung "Welt" am Sonntag. Er erwarte, dass nach dem viel kritisierten Stopp der KfW-Förderung für Effizienzhäuser in der vergangenen Woche das neue Nachhaltigkeitszertifikat der Maßstab für neue Programme sein werde. "Die Qualitätsstandards für dieses Siegel richten sich dabei nicht allein nach der Effizienz, sondern nach der tatsächlichen CO2-Ersparnis, bezogen auf einen Quadratmeter Wohn- oder Bürofläche."

Laut Daldrup werde künftig nicht nur die aktuelle Energieeffizienz bewertet, sondern auch die Nachhaltigkeit des verwendeten Baumaterials über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Auch der CO2-Fußabdruck der verwendeten Materialien und Verfahren werde berücksichtigt. "Unter dem Strich könnte das sogar zu einer preiswerteren Bau- und Sanierungsstrategie führen, im Vergleich etwa zum aufwendigen KfW-40-Standard."