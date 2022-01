Blatt - Bis zu 20 Konservative wollen Johnson Misstrauen aussprechen

London (Reuters) - In Großbritannien wollen einer Zeitung zufolge bis zu 20 konservative Abgeordnete Premierminister Boris Johnson per Brief ihr Misstrauen aussprechen.

Die Schreiben würden am Mittwoch eingereicht, schrieb am Dienstagabend ein Redakteur des "Daily Telegraph" auf Twitter. Die für eine Vertrauensabstimmung notwendige Zahl von 54 solcher Briefe könne überschritten werden. Johnson steht wegen Partys in seinem Amtssitz mitten im Corona-Lockdown auch in den eigenen Reihen erheblich unter Druck. Es wurden bereits Rücktrittsforderungen auch von Konservativen laut. Um eine Vertrauensabstimmung gegen den Premierminister zu bewirken, müssen ihm 54 der 360 konservativen Abgeordneten im Parlament das Vertrauen entziehen.