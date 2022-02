Blatt - Brüssel bietet Mitgliedstaaten Hilfe bei Evakuierungen an

Berlin (Reuters) - Angesichts wachsender Spannungen im Ukraine-Konflikt hat die EU-Kommission den Mitgliedsländern bei einer möglichen Evakuierung ihrer Staatsbürger Hilfe angeboten.

"Es gibt derzeit rund 20.000 EU-Bürger, die in der Ukraine leben, und ebenso eine beträchtliche Bevölkerungsgruppe, die ihre Wurzeln in der EU hat, die Unterstützung benötigen dürften," sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas der "Welt" einem Vorabbericht zufolge. Die EU sei auch bereit, eine bedeutende humanitäre Hilfe zu mobilisieren und beim Zivilschutz zu helfen. Gleichzeitig warnte er vor einer Flüchtlingswelle in die Europäische Union. "Es wird geschätzt, dass zwischen 20.000 und mehr als einer Millionen Flüchtlinge kommen könnten." Schinas betonte, dass Flüchtlinge, ebenso wie zuvor in Belarus, gegen die EU instrumentalisiert und bewusst als Druckmittel eingesetzt werden könnten.