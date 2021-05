Blatt - Japanische Großkonzerne und Regierung bilden Quantum-Forschungsgruppe

Tokio (Reuters) - Japanische Großkonzerne wie Toyota Motor, Toshiba und NEC wollen einer Zeitung zufolge mit der Regierung eine Forschungsgruppe für Quantentechnologie aufbauen.

Dies könne noch im Mai geschehen, berichtete "Nikkei" am Dienstag. Im kommenden Jahr solle aus der Initiative ein Unternehmen hervorgehen. Insgesamt dürften etwa 50 Konzerne teilnehmen, darunter auch Fujitsu und Hitachi. Quantentechnologien gelten als Hoffnungsträger etwa bei der Entwicklung neuer Medikamente. Die EU will erste eigene Quantencomputer in fünf Jahren entwickeln.