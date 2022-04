Blatt - Johnson drohen drei weitere Strafen wegen Lockdown-Verstößen

Bangalore (Reuters) - Dem britischen Premierminister Boris Johnson drohen einer Zeitung zufolge möglicherweise drei oder mehr weitere Strafen wegen Verstößen gegen die Lockdown-Regeln in der Coronavirus-Pandemie.

Dabei gehe es um Vorfälle, zu denen die Ermittlungen der Polizei noch nicht abgeschlossen seien, berichtete "The Guardian" am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Die britische Regierung hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass neben Johnson auch Finanzminister Rishi Sunak ein Bußgeld zahlen müsse. Johnson ist auch aus den eigenen Reihen wegen Feiern und anderer Vorwürfe zum Rücktritt aufgefordert worden. Zuletzt hatte er mit einer Kabinettsumbildung auf die Kritik reagiert.