Blatt - Skandinavische Banken im Visier der US-Behörden wegen Geldwäsche

Stockholm (Reuters) - Mehrere skandinavische Banken sind einem Zeitungsbericht zufolge wegen Geldwäsche auch ins Visier der US-Behörden geraten.

Das amerikanische Justizministerium und die Bundespolizei FBI untersuchten mögliche Verstöße gegen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche bei den Geldhäusern SEB, Swedbank und Danske Bank, berichtete die schwedische Zeitung "Dagens Industri" am Dienstag unter Berufung auf Insider. Die US-Behörden hätten Schweden um Amtshilfe gebeten.

Alle drei Banken sind bereits von Aufsehern in Skandinavien wegen Verstößen gegen Geldwäschevorkehrungen zu Geldbußen verdonnert worden. Auch die Ermittlungen der US-Behörden sind zumindest in Teilen schon seit längerem bekannt. Doch die mutmaßlichen Fortschritte bei den Untersuchungen versetzten die Anleger in Aufregung, da sie weitere Strafen für die drei Banken fürchten. Die Aktien der Swedbank verloren sieben Prozent, die Papiere der SEB fielen um fünf Prozent und die der Danske Bank um drei Prozent. Eine SEB-Sprecherin sagte, die Bank habe bereits in der Vergangenheit Ermittlungen der US-Behörden wegen Geldwäsche offengelegt. Derzeit reagiere man auf Anfragen, das Institut sei nicht mit Vorwürfen konfrontiert worden. Von den anderen Banken und den US-Behörden war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Der Geldwäscheskandal wurde 2018 öffentlich. Damals hatte die Danske Bank eingestanden, dass über ihre estnische Niederlassung von 2007 bis 2015 verdächtige Zahlungen in einem Volumen von 200 Milliarden Euro abgewickelt wurden. Auch die Deutsche Bank war in den Skandal verwickelt, da sie jahrelang als Korrespondenzbank für die Danske Bank tätig war.

Nach der größten dänischen Bank wurden auch bei den schwedischen Instituten SEB und Swedbank Verfehlungen aufgedeckt. Gegen die Swedbank verhängte die dortige Finanzaufsicht wegen Mängeln bei den Vorkehrungen im Kampf gegen Geldwäsche eine Rekordstrafe von vier Milliarden Kronen, umgerechnet rund 390 Millionen Euro. Die SEB wurde zu einer Strafe von einer Milliarde Kronen verdonnert.