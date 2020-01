BLEED OUT: Dokumentarfilm und Podiumsdiskussion

Patient Safety Movement Foundation und Leapfrog Group strahlen von Kritikern gerühmten HBO-Dokumentarfilm aus und halten anschließend eine Podiumsdiskussion mit Fragen und Antworten für das Publikum

Patient Safety Movement Foundation:

WAS:

Nach einer routinemäßigen partiellen Hüftprothese fällt eine Frau in ein Koma und erleidet einen bleibenden Hirnschaden. Das Videotagebuch ihres Sohns wird zu einer Bürgerermittlung rund um das amerikanische Gesundheitswesen. Der über einen Zeitraum von zehn Jahren unter Verwendung von Archivmaterial, realen Szenen, verdeckten Kameras, Zeugenaussagen im Gerichtssaal sowie Interviews mit Familie und Experten gedrehte Film BLEED OUT taucht tief in das mangelhafte Gesundheitssystem ein. WARUM:

Viele Amerikaner sind sich nicht darüber bewusst, dass vermeidbare Behandlungsfehler in Krankenhäusern die dritthäufigste Todesursache in den USA sind, direkt nach Krebs und Herzerkrankungen. Die Beleuchtung dieses Problems kann Patienten befähigen, die Kontrolle über ihre Krankenhauserfahrung zu übernehmen, vor allem aber können dadurch möglicherweise sogar Menschenleben gerettet werden. Diese Veranstaltung führt Kongressabgeordnete, Kongressmitarbeiter und andere Interessenvertreter zusammen, um sie über vermeidbare Behandlungsfehler in Krankenhäusern zu unterrichten. Darüber hinaus wird die wichtige Rolle, die der Kongress bei der Verbesserung der Patientensicherheit spielen kann, hervorgehoben.

WANN: 27. Januar 2020

17:00–19:00 Uhr EST

WO: U.S. Capitol Visitor Center

First Street Northeast

Washington, DC 20515

WER: Hauptredner:

Dr. med. David B. Mayer, Chief Executive Officer der Patient Safety Movement Foundation und Executive Director des MedStar Health Institute for Quality and Safety

Steve Burrows, Autor und Regisseur von BLEED OUT

Leah Binder, Präsidentin und CEO der Leapfrog Group