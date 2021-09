Blinken betont enge Beziehungen zu Paris nach Wut über Indopazifik-Pakt

Washington (Reuters) - Nach der wütenden Reaktion aus Paris auf den neuen Indopazifik-Sicherheitspakt der USA mit Australien und Großbritannien bemüht sich der amerikanische Außenminister Antony Blinken offensichtlich darum, die Wogen zu glätten.

"Wir arbeiten unglaublich eng mit Frankreich bei vielen gemeinsamen Prioritäten im Indopazifik, aber auch darüber hinaus weltweit zusammen. Wir werden das auch weiterhin tun. Wir legen fundamentalen Wert auf diese Beziehung, auf diese Partnerschaft", sagte Blinken am Donnerstag in Washington.

Am Mittwoch hatten die USA, Australien und Großbritannien den Pakt vorgestellt. Er sieht unter anderem vor, Australien beim Bau von nuklear betriebenen U-Booten zu unterstützen. Dadurch geht allerdings dem französischen Reedereikonzern Naval Group ein 2016 von Australien erteilter Auftrag zum Bau einer neuen U-Boot-Flotte im Volumen von 40 Milliarden Dollar durch die Lappen. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian sprach von einem Vertrauensbruch und hielt US-Präsident Joe Biden vor, sich wie dessen Vorgänger Donald Trump verhalten zu haben. "Diese brutale, einseitige und unberechenbare Entscheidung erinnert mich in vielem an das, was Herr Trump getan hat", sagte Le Drian einem französischen Radiosender.

US-Präsidialamtssprecherin Jen Psaki bekräftigte unterdessen, dass es bei dem Pakt darum gehe, die Sicherheit im Indopazifik-Raum zu gewährleisten. "Wir suchen keinen Konflikt mit China." Die Volksrepublik hatte scharf auf die Bekanntgabe des Pakts reagiert und gefordert, die "Mentalität des Kalten Krieges und ideologische Vorurteile" abzulegen.