Blitzartig Millionär werden: Mit nur 3 Klicks wäre das 2020 gelungen

Millionär sein ist gut. Millionär werden kann hingegen ziemlich anstrengend sein.

Hinter der luxuriösen Limousine und der Villa am See steckt oft genug ein Meer an Blut, Schweiß und Tränen. Die gefragte Fachkraft musste unzählige Jahre in eine kniffelige Ausbildung investieren. Der erfolgreiche Unternehmer musste in den Anfangsjahren von Brot und Wasser leben.

Immerhin wissen Menschen, die für ihr Vermögen hart schuften mussten, woher der Reichtum kommt. Der Lottogewinner hat diesen Vorteil nicht. Die Glückspilze werfen oft genug das Geld aus dem Fenster und wundern sich, dass es dann nicht wieder zur Tür hereinkommt.

Millionär wird man am besten auf dem goldenen Mittelweg: mit Aktien. Auch dieser Weg ist mit viel Arbeit verbunden. Allerdings führt er doch oft unerwartet schnell zum Ziel. Wie blitzartig es manchmal gehen kann, hat das Jahr 2020 gezeigt. Wer damals mit drei Klicks investiert hat, liegt heute unter Palmen.

Ab einer Rendite von 1.000 % wird es interessant

Millionär werden ist einfach. Man startet als Milliardär und investiert in Aktien von zwielichtigen Zahlungsdienstleistern mit gefälschten Bilanzen. Haha! Diesen uralten Witz kannten schon die Börsenmakler in der großen Depression.

Für den Milliardär ist das Thema „Millionär werden“ natürlich längst abgehakt. Millionär werden will vor allem der Durchschnittsverdiener. Diese Klientel hat nicht viel Kapital. Daher muss Rendite her - und zwar eine, die den Markt deutlich schlägt!

Ab einer Rendite von 1.000 % wird es interessant. Huch! So viel? Kein Problem. Solche Renditen kann der Aktienmarkt liefern. Insbesondere in Zeiten großer Krisen und Umbrüche.

Mit 3 Klicks zum Millionär

Im März 2020 war die Aktie von Novavax eigentlich kein Geheimtipp mehr. Das Virus war längst weltweit unterwegs. Impfstoffhersteller wie Novavax würden sich nicht lange bitten lassen.

Wer damals den richtigen Riecher hatte, sitzt heute auf einem Gewinn von rund 2.400 % (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 23.04.2021). Mit einem Einsatz von 40.000 Euro wäre man heute Millionär. Das hätte auch der Durchschnittsverdiener geschafft.

Auch mit der Aktie von Wayfair konnte man ordentlich Kasse machen. Der Online-Möbelversandhändler verdiente sich mit Homeoffice und Lockdown eine goldene Nase.

Das Resultat: Eine Rendite von rund 1.000 %. Qualifiziert!

Allerdings schoss ein anderer E-Commerce-Spezialst in 2020 glasklar den Vogel ab. Die Aktie von Overstock brachte ihren Investoren eine Rendite von rund 1.800 %. Geht doch!

Manchmal sind auch große Ziele unerwartet schnell abgehakt

Drei Klicks. Drei Chancen, blitzartig zum Millionär aufzusteigen.

Die Zutaten sind einfach: Eine unberechenbare Krise hier, ein paar drastische Einschränkungen für die Konkurrenz dort. Gewürzt mit Kenntnissen über entsprechend positionierte Geschäftsmodelle und ein wenig Startkapital.

Wenn die Würfel richtig fallen, kann man mit Aktien definitiv blitzartig zum Millionär werden. Selbst, wenn man nicht als Milliardär startet.

Der Artikel Blitzartig Millionär werden: Mit nur 3 Klicks wäre das 2020 gelungen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere 3 Top-Aktien für die Post-Covid Ära

Auch die Coronakrise hat mal ein Ende. Für diese Phase sind einige Unternehmen besonders gut gerüstet.

Unsere Analysten sind von drei Unternehmen begeistert, und denken, dass sie fantastische Investitionen für die Post-Covid Ära sind. Und dass viele Anleger die Aktien noch gar nicht auf dem Radar haben.

Alles Infos zu diesen Top-Aktien kannst du jetzt hier gratis herunterladen

Stefan Naerger besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Wayfair und empfiehlt Overstock.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images