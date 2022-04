Block-Aktie: Hardware-Company?

Die Block-Aktie ist primär aufgrund ihrer digitalen Assets für die meisten Investoren ein Kauf. Es geht um die klassischen Zahlungsdienstleistungen von Square. Sowie die Cash App, die ebenfalls ein immatrielles Gut ist. Aber dafür nicht weniger wertvoll, gewiss nicht.

Auch der Bitcoin-Fokus, der sich unlängst auf der Konferenz in Miami gezeigt hat, ist digital. Trotzdem ist Hardware eine entscheidende Komponente. Alleine die Zahlungsdienstleistungen in kleineren Shops, Coffee Shops oder in den anderen Geschäften benötigen harte Gerätschaften. Das Management tüftelt außerdem weiter an solchen Tools.

Ist die Block-Aktie damit auch in Teilen eine Aktie, die auf Hardware basiert? Das würde ich nicht sagen. Obwohl es weitere spannende Gerätschaften geben soll.

Block-Aktie: Neue Hardware im Visier

Es gibt viele Dinge, die bei der Block-Aktie auf Hardware angewiesen sind. Wir haben bereits eingangs die klassischen Kartenleser erwähnt, die zur Grundausstattung für die Zahlungsdienstleistungen gehören. Aber das Management spezialisiert sich weiterhin auf solche Dinge.

Zuletzt gab es zum Beispiel Berichte über ein Stativ für iPads. Mithilfe dieser sollen Shops und insbesondere Coffee Shops aus den iPads ein digitales Bezahlterminal machen können. Auch ein Tap-to-Pay-Reader soll Bestandteil dieses Dings sein, was die Funktionalität erweitern soll. Mit der Hardware verschmelzen daher auch funktionelle Elemente. Das sehen wir auch an der zweiten Schlagzeile.

Demnach plane das Management von Block physische Bitcoin-Wallets, die aussehen würden wie ein Stein. Ob das die Funktionalität beeinflusst, so weit reichte mein Interesse ehrlich gesagt nicht. Aber auch das ist Hardware im Krypto-Bereich, um die eigenen digitalen Assets sicher speichern und verwahren zu können. Basiert die Block-Aktie daher in Teilen auf Erfolg im Hardware-Segment?

Harte Fakten zur Erweiterung des Kosmos

Ich würde jedenfalls nicht sagen, dass hinter der Block-Aktie eine Hardware-Company steckt. Primär geht es um die digitalen Dinge. Klassische Zahlungsdienstleistungen, die Cash App als private Finanzdienstleistungssoftware und eben auch digitale Vermögenswerte wie der Bitcoin, die eine immer größere Rolle innerhalb des Ökosystems spielen. Das sind die drei prägenden Dinge für eine Investitionsthese.

Das Management arbeitet jedoch konsequent am Ausbau des eigenen Ökosystems. Hier kommt dann teilweise auch Hardware ins Spiel, um die Leistungen zu vervollständigen, zu verbessern oder den Kunden neue Möglichkeiten und verbesserte Funktionen anbieten zu können. Hardware ist in Teilen essenziell, zum Beispiel beim Abwickeln der Zahlungen. Aber auch für Verbraucher, die Teile ihrer Assets in harter Form schützen wollen. Aber für eine oder auch für meine Investitionsthese ist die Hardware eigentlich bloß ein Randbereich, der weniger Gewicht besitzt.

Vincent besitzt Aktien von Block. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Block.

