Block könnte nach Gebührenanhebung der Cash App positiv überraschen

Werbung

Block Inc. (SQ) ist ein Turnaround-Kandidat, der verstärkt auf Kryptowährungen setzt. Die jüngste Übernahme von Afterpay ermöglicht dem Unternehmen, weitere Wachstumschancen zu adressieren. Außerdem könnte der Konzern dank still und heimlich durchgeführter Gebührenanhebungen in diesem Geschäftsjahr positiv überraschen.

Block zeigt relative Stärke im volatilen Marktumfeld

Der ehemals unter dem Namen Square bekannte Zahlungsdienstleister Block (SQ) ist angesichts der aktuellen Stärke bei den Wachstumsaktien nach einem zwischenzeitlichen Kursrückgang wieder zu einem interessanten Turnaround-Kandidaten geworden. Vom Allzeithoch hat sich die Aktie dabei um rund -70 % entfernt. Seit dem 15. März beweist die Aktie bereits relative Stärke gegenüber dem S&P 500, wodurch die Bodenbildung nun beendet scheint. Seit der Gründung im Jahr 2009 konzentriert sich das Unternehmen unter der Marke Square auf die Entwicklung von Tools für Verbraucher und Geschäftskunden, um neue Bezahloptionen und Möglichkeiten für die Verwaltung der eigenen Finanzen zu schaffen. Geld verdient Square unter anderem durch den Verkauf und die Vermietung von Hardware wie Bezahlterminals oder Adaptern, um auch mit Smartphones Kartenzahlungen akzeptieren zu können. Die wichtigste Einnahmequelle bleibt dabei weiterhin die Cash App. Sie kann mittlerweile genutzt werden, um Rechnungen zu bezahlen, um Geld in Echtzeit zu verschicken oder auch um in Kryptowährungen zu investieren. Immer wieder werden die Services erweitert, wie etwa zuletzt im Januar mit der Cash App Taxes. Dabei handelt es sich um einen kostenlosen Dienst für Steuererklärungen. Rückerstattungen sollen damit bis zu fünf Tage schneller erfolgen. Block verdient mit seiner App vor allem durch einbehaltene Gebühren. Sie könnten auch in diesem Jahr wieder für eine positive Überraschung sorgen. Langfristig soll eine Plattform für sämtliche finanziellen Bedürfnisse entstehen.

Namensänderung soll Fokus auf Bitcoin-Blockchain-Technologien verdeutlichen

Der Block-CEO Jack Dorsey, der sich bei Twitter zurückgezogen hat, möchte seine Ambitionen im Bitcoin-Bereich nun durch die Namensänderung von Square in Block besser zum Ausdruck bringen. Vorgemacht hat es bereits Facebook mit der Umwandlung zu Meta Platforms. Block sucht neue Wachstumschancen mit Diensten wie TIDAL, einer globalen Musik-Streaming-Plattform. Spiral (ehemals Square Crypto) befasst sich mit der Finanzierung und dem Aufbau kostenloser Open-Source-Projekte, um Bitcoin zur bevorzugten Währung zu machen. Mit TBD gibt es auch eine entsprechende Entwicklungsplattform, die den Zugriff auf Bitcoin und andere Blockchain-Technologien erleichtern soll. Angekündigt wurde zuletzt etwa die Entwicklung einer neuen Hardware-Wallet für Bitcoins, um die Verwahrungsmöglichkeiten der Verbraucher zu erweitern und auch besser gegen mögliche Cyberattacken zu schützen.

Übernahme von Afterpay wurde erfolgreich abgeschlossen

Ende Januar wurde die Übernahme von Afterpay abgeschlossen, die bereits letztes Jahr für die stolze Summe von 29 Mrd. USD angekündigt wurde. Damit will Block nun auch auf immer beliebter werdende Ratenzahlungen im Sinne des Prinzips Buy-Now-Pay-Later (BNPL) setzen. Das Management sieht hier künftig neue Wachstumschancen durch die beschleunigte Verknüpfung des Square- und des Cash App-Ökosystems und die Einführung neuer Services. Künftig sollen Händler jeglicher Größenordnung auf BNPL-Checkout-Funktionen zurückgreifen können, was positive Auswirkungen auf die Anzahl der durchgeführten Transaktionen haben dürfte und vor allem auch die Online-Zahlungsdienste ausweitet. Bereitgestellt wurden die Funktionen bereits Nutzern des Square Online-Shops in den USA und in Australien. Eine aktuelle Umfrage zeigt die Vorteile hier bereits auf, da Verbraucher in den Vereinigten Staaten dank Afterpay etwa 40 % mehr Geld je Einkauf ausgeben und Transaktionen um 50 % häufiger durchführen. Eine Studie von AlliedMarketResearch verdeutlicht das Wachstumspotenzial im BNPL-Markt. Er war im Jahr 2020 noch 90,69 Mrd. USD groß und könnte bis im Jahr 2030 bereits auf weltweit 3,98 Bio. USD anwachsen. Förderlich ist vor allem der hohe Beliebtheitsgrad dieser Zahlungsmethode bei der Generation Z und den Millennials. Die Auswirkungen der Übernahme von Afterpay sollen sich im laufenden Quartal nun bereits positiv bemerkbar machen. Das Geschäft entwickelt sich sehr gut. Afterpay konnte Ende Dezember 122.000 jährlich aktive Händler vorweisen, ein Anstieg von 64 % gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der aktiven Verbraucher stieg um 47 % auf 19 Millionen an.

Auch bei Online-Verkäufen will Block Inc. mit seiner neuen Photo Studio App punkten. Händlern wird dabei eine Möglichkeit geboten, Produktfotos mit einer Studioqualität mit dem iPhone aufzunehmen und sie anschließend direkt mit dem Square-Produktkatalog zu synchronisieren. Das bringt den Händlern wichtige Vorteile, da 94 % aller Erstbestellungen im Square Online-Shop bei Produkten durchgeführt werden, die mit Bildern platziert werden. Block sieht hier Verbesserungen der Omnichannel-Fähigkeiten, indem auch in Läden platzierte Produkte schnell und einfach in Online-Shops integriert werden können. Am 18. Mai sollen beim Investorentag tiefgreifende Details zu den langfristigen Perspektiven geteilt werden.

Ergebnisse des vierten Quartals konnten überzeugen

Ende Februar sorgten überzeugende Zahlen für das vierte Quartal für einen neuen Aufwärtsimpuls. Block konnte seinen Umsatz um 29,1 % auf 4,08 Mrd. USD steigern. Der Konsens lag bei 4,03 Mrd. USD. Mit einer Beteiligung von etwa 63 % am Umsatzmix war die Cash App weiterhin für einen Großteil der Einnahmen verantwortlich. Auch das EPS lag mit 0,27 USD je Aktie über den Schätzungen von 0,22 USD je Aktie. Das Brutto-Zahlungsvolumen (GPV) nahm um 45 % auf 46,3 Mio. USD zu und lag im Gesamtjahr bei 167,7 Mrd. USD. Für die Monate Januar und Februar rechnete das Management bereits mit einem anhaltenden Momentum und stellte ein GPV-Wachstum von 35 % in Aussicht. Omikron sorgte zu Jahresbeginn kurzfristig für eine Verlangsamung, ehe sich im Februar bereits wieder eine spürbare Erholung abzeichnete. Die Nutzerzahl der Cash App stieg um 22 % auf 44 Mio. Nutzer an. Gut lief es auch bei der Cash Card. Die Cash App ist mit einer kostenlosen Debitkarte verknüpfbar. Sie wurde im Dezember bereits von über 13 Mio. Kunden verwendet. Neu eingeführt wurden zuletzt auch Funktionen wie das Versenden von Aktien oder Bitcoins an Freunde. Das Reopening könnte sich nun ebenfalls zu einem Katalysator entwickeln, da die Ausgaben für Restaurantbesuche sowie Reise- und Unterhaltungsaktivitäten zunehmen dürften.

Internationalisierung und neue Services machen sich bezahlt

Die Internationalisierung bietet dem Unternehmen weitere Chancen, die Bekanntheit zu steigern und zu wachsen. Mit Spanien wurden die Produkte mittlerweile im vierten europäischen Land eingeführt. Chancen sieht das Management hier vor allem im E-Commerce, wo Spanien als am schnellsten wachsender und drittgrößter EU-Markt bezeichnet wird. Außerhalb der USA ist das Square-Geschäft bereits für insgesamt 9 % des Bruttogewinns verantwortlich. Dieses konnte im vierten Quartal von 39 Mio. USD auf 62 Mio. USD deutlich gesteigert werden. Im Jahresverlauf soll die globale Expansion weiterhin ein strategischer Schwerpunkt bleiben. Insgesamt stieg der Bruttogewinn im vierten Quartal um 47 % auf 1,18 Mrd. USD an. 657 Mio. USD fielen dabei auf Square mit + 54 % und 518 Mio. USD auf die Cash App mit +37 % zurück. Die Einführung neuer Funktionen macht sich bezahlt, da vor allem auch 38 % des Bruttogewinns von Händlern stammt, die vier oder mehr Produkte nutzen. 2016 waren es noch 10 %.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Block Inc.

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Block Inc. stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 97,2259 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 97,2259 USD. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Block Inc. hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Der EUR-Gegenwert wird am Ausübungstag auf Basis des von der Europäischen Zentralbank um 14:15 Uhr MEZ festgestellten EUR-Fixings errechnet.

Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 24.03.2022

Autor: Andreas Zehetner

Redigierend: Marvin Herzberger

Hinweis auf potenzielle Interessenskonflikte finden Sie auf https://compliance.traderfox.de/#/