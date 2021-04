Bloom Energy ernennt Stephan Reimelt zum Leiter für Geschäftsfeldentwicklung in Deutschland

Bloom Energy, ein namhafter Anbieter von Lösungen für die dezentrale Energieerzeugung, hat heute die Ernennung von Stephan Reimelt bekannt gegeben. Seine Aufgaben als Mitglied der internationalen Geschäftsführung liegen in der Verstärkung der Expansionsbemühungen des Unternehmens in Deutschland, der Verbesserung seiner Wettbewerbsposition und der Unterstützung beim Einsatz von Technologien für saubere Energie aus unterschiedlichen Quellen.

Reimelt bringt umfassende berufliche und unternehmerische Erfahrungen aus einigen der weltweit führenden Energieunternehmen mit sich. So war er unter anderem CEO für die DACH-Region und Präsident bei General Electric, wo er erfolgreiche geschäftliche Veränderungen anleitete und das Wachstum des Unternehmens beschleunigte. Zudem ist er als Professor an der Technischen Universität Berlin tätig.

Reimelt wird dem Executive Vice President für das internationale Geschäft bei Bloom Energy, Azeez Mohammed, unterstellt sein.

„Wir freuen uns sehr, Stephan Reimelt bei Bloom begrüßen zu dürfen“, sagte Azeez Mohammed. „Er bringt umfassende Erfahrung sowie unschätzbare Perspektiven und Beziehungen bei uns ein, durch die deutsche Unternehmen ihre Kohlendioxidemissionen reduzieren, die Ausfallsicherheit verbessern und einen Weg in Richtung einer klimaneutralen Zukunft einschlagen können.“

Die verbrennungsfreien Brennstoffzellen von Bloom Energy können neben Erdgas auch mit Biogas und Wasserstoff betrieben werden und erzeugen Strom mit wesentlich höherem Effizienzgrad als herkömmliche Verbrennungsanlagen. Darüber hinaus kann die Technologie von Bloom Energy zur Erzeugung von Wasserstoff genutzt werden, der immer mehr als entscheidend für eine vollständige Dekarbonisierung der Energiewirtschaft angesehen wird.

Über Bloom Energy

Bloom Energy hat es sich zum Auftrag gemacht, saubere und zuverlässige Energie herzustellen, die überall auf der Welt erschwinglich ist. Das Produkt des Unternehmens, der Bloom Energy Server, liefert äußerst zuverlässige und ausfallsichere elektrische Energie im Dauerbetrieb, die sauber, kostengünstig und ideal für Anwendungsfälle in Inselnetzen ist. Zu den Kunden von Bloom gehören zahlreiche Fortune-100-Unternehmen und Marktführer in Bereichen wie Fertigung, Rechnungszentren, Gesundheitswesen, Einzelhandel, höhere Bildung, Energieversorgung usw. Weitere Informationen finden Sie unter www.bloomenergy.com.

