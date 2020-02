Bloomberg bei seiner ersten TV-Debatte der US-Vorwahlen unter Druck

Las Vegas/Washington (Reuters) - Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg ist bei seiner ersten Debatte zu den Vorwahlen der US-Demokraten von seinen Rivalen scharf angegriffen worden.

Die anderen fünf geladenen Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur der Partei - Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Joe Biden und Pete Buttigieg - kritisierten ihn am Mittwochabend (Ortszeit; Donnerstagmorgen MEZ) wiederholt. Sie warfen dem Milliardär unter anderem vor, die Präsidentschaft mit hohen Wahlkampfausgaben kaufen zu wollen.

"Die Demokraten gehen ein großes Risiko ein, wenn sie nur einen arroganten Milliardär gegen einen anderen austauschen", sagte Warren unter Anspielung auf den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump. Bloomberg wies darauf hin, dass er sein Geld nicht geerbt, sondern als Geschäftsmann verdient habe. "Ich gebe es aus, um Donald Trump loszuwerden, den schlimmsten Präsidenten, den wir jemals hatten", erklärte er.

Die Debatte findet vor der Urwahl der Demokraten in Nevada statt. Bloomberg nimmt nicht an den ersten Vorwahlen teil, sondern steht erstmals am Super Tuesday Anfang März auf den Wahlzetteln. Dann finden Abstimmungen in besonders vielen Bundesstaaten statt. Der Sieger der Vorwahl tritt Anfang November bei der eigentlichen Präsidentenwahl gegen Trump an, der als sicherer Kandidat der Republikaner gilt. Umfragen vor der Debatte zufolge führt bei den Demokraten Sanders vor Bloomberg, der zuletzt deutlich zugelegt hatte. Bloomberg ist der Gründer der gleichnamigen Finanzagentur, die mit der Nachrichtenagentur Reuters konkurriert.