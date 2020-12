BLUEPRINT MEDICINES - Bei dieser Biotech-Aktie lacht das Analystenherz

Bevor ich ins Schwärmen gerate, zunächst eine Warnung. Bei der Aktie von Blueprint Medicines handelt es sich um einen Biotech-Titel. Diese Aktien sind stark newsgetrieben. Enttäuschende Studiendaten können beispielsweise ein noch so vielversprechendes charttechnisches Setup von einen Tag auf den anderen zerstören.

Blueprint Medicines ist insofern gut aufgestellt, als dass der Cashberg des Unternehmens sich Ende des dritten Quartal auf 1,4 Mrd. USD belief. Damit können auch Rückschläge in der Forschung abgefedert werden. Die Marktkapitalisierung beträgt 6,6 Mrd. USD. Im Juli schloss Blueprint eine Kooperation mit Roche und erhielt eine Upfront-Zahlung über 675 Mio. USD. Dieser Sondereffekt erklärt auch den Umsatzsprung in diesem Jahr. Auch hat Roche im Wert von 100 Mio. USD in Blueprint-Aktie investiert. Die Gewinnzone dürfte Blueprint laut aktueller Analystenschätzungen aber nicht vor dem Jahr 2024 erreichen.

Aus charttechnischer Sicht könnte der Chart mittel- bis langfristig kaum besser aussehen. Eine langgezogene Korrekturphase wurde mit dem Überwinden der Marken von 103 und 109 USD in der Vorwoche beendet. In dieser Woche kommt es zu Anschlusskäufen. Aus dem Muster der Jahre 2018, 2019 und bis zuletzt lässt sich ein Potenzial auf Sicht mehrerer Monate in Richtung 173,50 USD ableiten. Ein kurzfristiges Etappenziel könnte die Marke von 132,00 USD darstellen.

Kommt es zu Rückläufen auf das Ausbruchslevel bei 109 USD oder etwas darunter bei 103 USD, wären dies exzellente Einstiegspunkte, um sich in die Rally einzuklinken. Solche Pullbacks sind aber freilich keine ausgemachte Sache. Absicherungen bieten sich unter dem Zwischentief bei 93,13 USD an.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren!

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. USD 66,51 777,83 155,00 Ergebnis je Aktie in USD -7,27 5,25 -7,20 Gewinnwachstum - -237,14 % KGV - 23 - KUV 101,2 8,7 43,4 PEG neg. 0,1 *e = erwartet

Blueprint-Medicines-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)