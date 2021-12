Blutplasma-Konzern CSL schluckt in Milliarden-Deal Schweizer Vifor

Zürich (Reuters) - Die australische Biotech-Firma CSL will das Schweizer Pharmaunternehmen Vifor Pharma übernehmen.

CSL biete 179,25 Dollar je Vifor-Aktie oder insgesamt rund 11,7 Milliarden Dollar, wie die Australier am Dienstag mitteilten. Dies entspreche einem Aufpreis von 40 Prozent im Vergleich zu Anfang Dezember, als Medienberichte über ein Interesse von CSL an Vifor auftauchten. Der Vifor-Verwaltungsrat stehe hinter dem Angebot. Ebenso habe sich der mit einem Anteil von 23,2 Prozent größte Aktionär, der Schweizer Financier Martin Ebner, verpflichtet, seine Anteile anzudienen. CSL kann mit dem größten Zukauf in der Firmengeschichte sein Angebot über das dominierende Kerngeschäft mit Blutplasma-Produkten hinaus erweitern.