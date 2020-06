BME-Aktionäre nehmen Übernahmeangebot der Schweizer SIX an

Zürich (Reuters) - Die milliardenschwere Übernahme des spanischen Rivalen BME durch den Schweizer Börsenkonzern SIX ist in trockenen Tüchern.

93,2 Prozent der BME-Aktionäre nahmen das Angebot der Schweizer an, wie die spanische Börsenaufsicht CNMV am Donnerstag mitteilte. Bedingung der SIX für einen Abschluss der Transaktion war eine Andienung von mindestens 50 Prozent plus eine Aktie. Für die SIX ist die 2,8 Milliarden Euro schwere Transaktion der größte Zukauf der Firmengeschichte. Der Zürcher Konzern steigt damit früheren Angaben zufolge zum drittgrößten Marktinfrastrukturanbieter in Europa auf.