BMW - Aktie erreicht nächstes Kursziel auf der Oberseite

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 78,600 € (XETRA)

In der letzten Betrachtung von Anfang Februar ("BMW - Aktie konsolidiert in Flaggenformation") wurde eine bullische Flaggenformation herausgearbeitet, die im Rahmen des präferierten Szenarios gen Norden hin aufgelöst werden sollte . Im Anschluss sollten die Titel des Münchner Automobilkonzerns in den Bereich der "77 EUR-Marke, potenziell deutlich höher" steigen. Das präferierte Szenario trat so ein, heute kostet die Aktie 78,50 EUR.

Aktie klettert auf Jahreshoch

Heute nun klettert die Aktie auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2019, noch deutlich vor der Corona-Krise. Diese spielt am Markt aktuell offenbar überhaupt keine Rolle mehr.

Wo die aktuelle Rallyphase enden wird ist aktuell nicht absehbar, unter Chance Risiko-Aspekten lohnt hier ein Einstieg aber nicht mehr, vielmehr sollte man über Gewinnmitnahmen nachdenken, die Aktie hat ihr Kursziel auf der Oberseite erst einmal erreicht, eventuell bietet sich in Rücksetzer ein neuer Einstieg.

BMW Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)