BMW - Allzeithoch erreichbar?

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 95,890 € (XETRA)

Die BMW - Aktie befindet sich seit einem Tief bei 36,59 EUR aus dem März 2020 in einer starken Rally. Anfang März 2021 kam es zum Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit März 2015. Anschließend kletterte der Wert auf 90,68 EUR.

Nach einem kurzen Rücksetzer auf 79,76 EUR zog der Wert zuletzt wieder deutlich an. Bereits in der letzten Woche gelang der Ausbruch auf ein neues Hoch. Sie drang sogar in die Widerstandszone zwischen 93,87 und 97,50 EUR ein. Gestern legte der Wert weiter zu. Zu einem Ausbruch aus der Widerstandszone kam es aber noch nicht.

BMW soll im nächsten Jahr 11,64 EUR je Aktie verdienen. Bei einem gestrigen Schlusskurs von 95,89 EUR ergibt sich damit ein KGV von 8,24. Dieses KGV ist innerhalb der normalen Spanne seit der Finanzkrise. Die Aktie ist damit nicht teuer. Die Dividende für 2022 soll bei 3,63 EUR liegen. Das ergibt aktuell eine ansehnliche Dividendenrendite von 3,79 %.

Wo bieten sich neue Chancen?

In den nächsten Tagen könnte es zu Gewinnmitnahmen in Richtung des letzten Zwischenhochs bei 90,68 EUR kommen. Dort könnte der Wert wieder nach oben abdrehen und über die Widerstandszone zwischen 93,87 und 97,50 EUR ausbrechen. Anschließend wären weitere Gewinne in Richtung 104,85 EUR oder sogar an das Allzeithoch bei 123,75 EUR ansteigen. Ein stabiler Rückfall unter 90,68 EUR könnte allerdings zu einem erneuten Rücksetzer in Richtung 79,76 EUR führen.

Fazit: Auch wenn es kurzfristig zu einem kleinen Rücksetzer kommen kann, ist das Chartbild mittelfristig bullisch. Die Rally könnte also noch einige Zeit andauern. Die Fundamentaldaten sprechen auch nicht gegen eine weitere Rally, unterstützen diese sogar.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)