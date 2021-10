BMW: Autobauer erhöht Ergebnisprognose – das kommt am Markt gut an

Eine angehobene Ergebnisprognose verleiht den Aktien von BMW am Freitag im schwachen Markt etwas Rückenwind. Beim Broker Lang & Schwarz standen sie zuletzt ein halbes Prozent höher. Die Aktien waren in dieser Woche wieder an die Marke von 85 Euro herangelaufen, die im aktuellen trüben Börsenumfeld aber erst einmal weiter weggerückt ist. Darüber wäre es der höchste Kurs seit Anfang August.

Ein Händler sagte am Morgen, mit einem höheren Ergebnisziel habe man schon gerechnet, dennoch sei die neue Spanne besser als erwartet. Im Nachhinein betrachtet habe sich die vorsichtige Unternehmensprognose des Autobauers nach dem zweiten Quartal als nützliche Warnung vor den anhaltenden Lieferengpässen in der Branche erwiesen, schrieb Jefferies-Analyst Philippe Houchois in einer Studie. BMW habe diese bislang besser gemeistert als die meisten Wettbewerber.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Serjio74 / Shutterstock.com

