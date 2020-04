BMW beginnt am Montag mit Hochfahren der Produktion

München (Reuters) - BMW beginnt an mehreren Standorten weltweit mit dem Hochlauf seiner Produktion.

Nach mehrwöchiger Unterbrechung infolge der Coronakrise sollen zunächst am Montag die Motorenwerke wieder starten, wie der Autobauer am Freitag mitteilte. Die Automobilwerke folgen nach jetziger Planung am 4. Mai (Goodwood in Großbritannien und Spartanburg in den USA), am 11. Mai (Dingolfing und Mexiko) sowie frühestens am 18. Mai (München, Leipzig, Regensburg und Oxford sowie Rosslyn in Südafrika).