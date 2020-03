BMW bekräftigt globales Absatzziel trotz Virus-Beeinträchtigungen

München (Reuters) - BMW-Chef Oliver Zipse hat trotz der Beeinträchtigungen infolge des Coronavirus in China das Absatzziel des Konzerns für das laufende Jahr bekräftigt.

"Bislang haben wir keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit unserer Werke, und unser globales Absatzziel aus heutiger Sicht bleibt unverändert, nämlich ein leichtes Wachstum", sagte Zipse am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. In China erwarte er, dass sich die Absatzdelle vom Februar im März abschwäche. BMW fahre allerdings auf Sicht, die Lieferketten seien zumindest für die nächsten drei Wochen abgesichert.

Weil der Autosalon in Genf wegen des Coronavirus abgesagt wurde, haben Messe und Aussteller ersatzweise Online-Veranstaltungen und Telefonkonferenzen angesetzt.