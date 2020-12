BMW - Bereit für die zweite Abwärtswelle

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 73,490 € (XETRA)

Der Monat November brachte bei der Aktie von BMW ein Plus von fast 25 %. Nimmt man das Oktobertief und das Novembertief als Grundlage, legte die Aktie ohne Pause 35 % am Stück zu. Seit Ende November zogen sich die Bullen etwas zurück. Die Herde hatte sich auf der saftig grünen Wiese wohl etwas überfressen. Einer ersten Konsolidierungswelle folgte in der Vorwoche eine zaghafte Erholung. Nun schlagen die Bären wieder zurück.

Anleger sollten sich kurzfristig auf weitere Turbulenzen einstellen, solange das Vorwochenhoch bei 75,00 EUR nicht überschritten wird. Ein erstes kurzfristiges Abwärtsziel lässt sich in Form des Tiefs bei 72,25 EUR nennen. Darunter könnte die Aktie Fahrt gen Süden aufnehmen, wobei ein Idealziel im Bereich von 70 EUR läge. Sollten sogar 70 EUR unterschritten werden, befinden sich zwischen 68,50 EUR und 68,00 EUR der EMA50 und eine ehemals deckelnde Trendlinie. Von diesem Kursbereich aus sollte zumindest eine technische Gegenbewegung zur Oberseite möglich sein.

Gelingt den Bullen dagegen ein schnelles Comeback, wäre oberhalb von 75,00 EUR der Weg bis zum Hoch bei 77,34 EUR frei. Erst wenn auch diese Marke überschritten wird, wäre der mittelfristige Erholungstrend bestätigt.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 104,21 97,33 102,78 Ergebnis je Aktie in EUR 7,47 5,42 8,16 KGV 10 14 9 Dividende je Aktie in EUR 2,50 1,71 2,52 Dividendenrendite 3,40 % 2,33 % 3,43 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)