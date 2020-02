BMW bleibt trotz Virus-Folgen bei Wachstumsprognose für 2020

München (Reuters) - BMW bleibt trotz der Betriebsunterbrechung in China infolge des Coronavirus bei seinen Absatzerwartungen für das laufende Jahr.

"Wir haben insgesamt geplant, in 2020 leicht zu wachsen", sagte Finanzvorstand Nicolas Peter am Donnerstag vor Journalisten in München. "Leicht heißt ja nach unserer Definition zwischen ein und fünf Prozent weltweit." Das beinhalte ein Wachstum von fünf bis zehn Prozent in China. "Im Moment ändern wir noch nichts", sagte Peter. "Man muss sich wirklich die kommenden Wochen anschauen." BMW hatte die üblichen Werksferien zum chinesischen Neujahrsfest um anderthalb Wochen verlängert und fährt die Produktion dort nun wieder hoch.