BMW - Bullen müssen sich beweisen

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 55,670 € (XETRA)

Ausgehend von einem Crashtief bei 36,59 EUR zog die BMW-Aktie an die Unterseite eines langfristigen Abwärtstrendkanals, in den sie Anfang April wieder eintreten konnte. Es folgte eine Konsolidierung in Form einer broadening Wedge-Formation. Mit der mehrfachen Verteidigung der wichtigen Unterstützung bei 48,77 EUR wurden zuletzt jedoch ein Verkaufssignal verhindert, die Voraussetzungen für einen weiteren Anstieg geschaffen und von den Bullen genutzt. Im gestrigen Handel wurde zudem nicht nur ein neues Verlaufshoch markiert, sondern auch die mittelfristige Abwärtstrendlinie durchbrochen.

Ist die Hürde doch zu hoch?

Im Prinzip wurde mit dem gestrigen Anstieg das Abwärtsgap vom 09. März geschlossen und das 50 %-Retracement der gesamten Abwärtsbewegung seit 77,03 EUR vom Dezember 2019 bis zum Märztief bei 36,59 EUR abgearbeitet. Die 56,81 EUR-Marke und das Gap können jetzt als Widerstand fungieren und eine Korrektur auslösen. Sollte die Aktie dabei unter die Kreuzunterstützung bei 54,36 EUR fallen, dürfte sich die Korrektur beschleunigen und bis 51,50 EUR führen. Von einer Trendwende kann hierbei jedoch noch nicht gesprochen werden. Dies wäre erst unter der Marke der Fall und Verluste bis 48,77 EUR und darunter bis 44,00 EUR zu erwarten.

Vielmehr könnte der Bereich um 51,50 EUR von den Bullen genutzt werden, um den Aufwärtstrend fortzuführen. Gleiches gilt für den Fall, dass die Aktie schon an der 54,36 EUR-Marke nach Norden dreht bzw. jetzt nachhaltig über 57,00 EUR ausbrechen kann. In diesem Fall wäre mit weiteren Zugewinnen bis 58,00 EUR und darüber an die Trendkanaloberseite auf Höhe von 61,50 EUR zu rechnen.

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere Analysen zu Edelmetallen, Aktien und den großen Indizes. Neu: Als neues Mitglied von Guidants PROmax versorge ich Sie mit Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser mittelfristiges Depot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

BMW AG Chartanalyse (4-Stunden-Chart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)