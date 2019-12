BMW - Bullen müssen sich in Acht nehmen

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 73,330 € (XETRA)

Die BMW-Aktie fiel im August 2019 auf ein Tief bei 58,04 EUR zurück. Dort drehte die Aktie wieder nach oben. Am 12. November 2019 erreichte sie ein Hoch bei 75,88 EUR. Anschließend konsolidierte der Wert in einer bullischen Flagge. Aus dieser brach er am 11. Dezember nach oben aus, was zu einem schnellen Run auf 77,06 EUR und damit über den Abwärtstrend seit Januar 2018 führte.

Allerdings fiel die Aktie nach diesem Hoch sofort wieder unter den Abwärtstrend zurück. Seitdem beherrschen Gewinnmitnahmen das kurzfristige Geschehen. Dabei fällt die Aktie heute auf das log. 61,8 % Retracement des letzten steilen Anstiegs bei 73,45 EUR bzw. auf die Oberkante der Flagge bei ca. 73,22 EUR zurück. Aktuell notiert der Aktienkurs in diesem Unterstützungsbereich.

Jetzt oder nie?

Die Bullen müssen jetzt direkt zugreifen, wenn die Flagge noch ihre volle Wirkung entfalten soll und die BMW-Aktie in Richtung 78,30-79,38 EUR ansteigen soll. Denn sollte es zu einem Rückfall in die Flagge kommen, würde sich das Chartbild kurzfristig verschlechtern. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 71,30-70,56 EUR gerechnet werden.

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)