BMW-Chef Zipse skeptisch für schnelle Absatzerholung - Verkaufseinbruch im April

MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW -Chef Oliver Zipse hat Erwartungen an eine schnelle Erholung auf den Absatzmärkten in der Corona-Krise gedämpft. "China eignet sich nur sehr bedingt als Blaupause für die Entwicklung der anderen Märkte", sagte Zipse am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Im April seien die Verkäufe der Münchener weltweit um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. "Allein in unserer wichtigsten Absatzregion Europa ist das Bild sehr heterogen", sagte Zipse. In China habe sich zwar im März und April bereits Besserung gezeigt. Man müsse aber kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass die Autonachfrage in den besonders betroffenen Ländern wie Spanien, Italien und Großbritannien auch im Verlauf des Jahres gering bleiben dürfte./men/jha/