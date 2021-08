BMW - Der Kauftrigger ist klar definiert

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 78,590 € (XETRA)

Nach dem Rutsch unter die wichtige Unterstützung in Form des EMA200 im Tageschart konnte sich die Aktie zunächst wieder stabilisieren. Wie ist die derzeitige Lage einzuschätzen?

Der Kauftrigger ist klar definiert

Die gute Nachricht für die Bullen: Die Aktie konnte sich mit einer bullischen Hammerkerze am 20. August in der Nähe der unteren Abwärtstrendkanalbegrenzung wieder stabilisieren - Voraussetzung für eine mögliche Trendwende.

Gelingt den Bullen hier in den kommenden Tagen und Wochen ein Ausbruch per Tagesschluss über den EMA200 und die obere Trendkanalbegrenzung, würde ein kurzfristiges Kaufsignal generiert werden. In dem Falle würde wieder größeres Aufwärtspotenzial generiert werden. Bis dahin muss jedoch ein erneutes abdriften der Aktie innerhalb des Abwärtstrend Kanals eingeplant werden.

Fazit: Mit antizyklischen Longpositionen sollte vorerst abgewartet werden, da ein erneutes Abdriften durchaus plausibel ist. Erst ein Tagesschlusskurs oberhalb von 80,70 EUR wäre ein prozyklisches Kaufsignal.

BMW Aktie Chartanalyse Tageschart

Kurzfristiges Derivate-Trading von DAX und weiteren Indizes sowie kurz- und mittelfristiger Handel von Aktien. Rocco Gräfe verschafft Ihnen einen Informationsvorsprung durch das vorbörsliche Webinar "Rocco Gräfe Tagesbriefing" und ein Wochenbriefing. Zusätzlich aktiver Austausch mit Rocco Gräfe und der Trading-Service-Community in Webinaren und auf Guidants.

Jetzt abonnieren

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)