BMW drückt bei Elektro-Strategie aufs Gas - Gewinnplus erwartet

München (Reuters) - Der Autobauer BMW stellt sich nach dem Gewinneinbruch im Corona-Jahr für 2021 wieder auf ruhigeres Fahrwasser ein.

Die Münchner sagten am Mittwoch ein Plus bei den Auslieferungen voraus. Der Vorsteuergewinn dürfte deutlich steigen, die operative Gewinnmarge (Ebit) wieder auf sechs bis acht Prozent klettern. "2021 steht für uns im Zeichen des Wachstums", sagte Finanzchef Nicolas Peter. 2020 hatten die Münchner noch einen Gewinnrückgang vor Steuern um etwa ein Viertel verbucht.

Zugleich macht das Unternehmen bei der Umstellung auf Elektroautos Tempo. Der i4 soll drei Monate früher als bislang geplant auf den Markt kommen. Die volumenstarken Modelle 5er oder X1 sollten in den kommenden Jahren folgen. 2023 sollen etwa 90 Prozent der Marktsegmente auch mit vollelektrischen Modellen abgedeckt werden, bis Ende 2025 etwa zwei Millionen Elektro-BMW an Kunden ausgeliefert worden sein. An der Börse kam das gut an: Die Aktien legten im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,2 Prozent zu.