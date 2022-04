BMW - Eine enge Kiste!

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 76,290 € (XETRA)

Seit Jahresbeginn befindet sich die Aktie von BMW in einem Abwärtstrend, der sich mit dem Bruch der Unterstützung bei 83,26 EUR verschärfte. Erst am Support bei 68,21 EUR konnte eine Erholung gestartet werden, die Ende März ihrerseits am Widerstand bei 83,26 EUR scheiterte.

Seither wird diese Erholung korrigiert. Die Korrektur trägt die Züge einer bullischen Flagge. Allerdings brach die Aktie von BMW in den letzten Tagen mehrfach unter die Supportzone um 77,00 EUR ein. Sollte dieser Bereich, idealerweise auch der Widerstand bei 78,00 EUR in den nächsten Tagen per Schlusskurs durchbrochen werden, könnte die Aktie aus der Flaggenformation heraus eine weitere Aufwärtsbewegung in Richtung 83,26 EUR starten.

Erholungsfortsetzung auch von 71,70 EUR aus noch möglich

Geht den Bullen dagegen die Kraft aus und fällt die Aktie unter das Zwischentief bei 74,85 EUR zurück, dürfte sich die Korrektur der Erholung bis an die Unterstützung bei 73,03 EUR und das Zwischentief bei 71,70 EUR ausdehnen. An dieser Stelle hätte die Aktie ein weiteres Mal die Chance über 77,00 EUR auszubrechen. Wird der tiefe Rücksetzer aber in diesem Bereich nicht gestoppt, wäre der Abwärtstrend reaktiviert und ein Einbruch bis 67,50 und 66,41 EUR nur der Auftakt für eine weitere Verkaufswelle in Richtung 61,85 EUR.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie von BMW hat die Chance, die Erholungsbewegung seit Anfang März fortzusetzen, wenn es ihr gelingt, die nahen Hürden im Bereich von 78,00 EUR aus dem Weg zu räumen. Andernfalls dürfte sich die Korrektur zunächst bis 71,70 - 73,03 EUR ausdehnen.

BMW Chartanalyse (Tageschart)

