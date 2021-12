BMW - EMA200 im Fokus

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 85,360 € (XETRA)

In einem eher illiquiden Marktumfeld fällt die Aktie des Automobilherstellers heute mit einem Abwärtsgap an den viel beachteten EMA200 im Tageschart zurück.

EMA200 im Fokus

Ausgehend von diesem viel beachteten Unterstützungslevel kann sich die Aktie intraday erholen. Dies bestätigt erneut die Horizontalunterstützung knapp unterhalb der 84 EUR-Marke.

Ausgehend von diesem Level ist kurzfristig eine erneute Erholungsbewegung denkbar, schließt die Aktie allerdings per Tagesschluss unter 83,50 EUR, würen neue prozyklische Verkaufssignale in der Aktie entstehen.

In dem Falle wären Abgaben in den Bereich 73 bis 76 EUR zu favorisieren in den kommenden Handelswochen.

BMW Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)