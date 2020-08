BMW erwartet für Premiumhersteller Absatzeinbruch um 20 Prozent

München (Reuters) - Der Markt für Oberklassefahrzeuge dürfte nach Einschätzung von BMW im laufenden Jahr um ein Fünftel einbrechen.

"Im Premiumsegment erwarten wir trotz der aktuellen Erholungstendenzen für das Gesamtjahr einen deutlichen Rückgang des Absatzes von knapp 20 Prozent", sagte Finanzvorstand Nicolas Peter am Mittwoch bei der Präsentation der Quartalszahlen laut Redemanuskript. Für sich selbst erwarte die BMW-Gruppe in diesem Jahr unverändert einen Absatz "deutlich unter Vorjahr". Das bedeutet in der Terminologie des Konzerns einen Rückgang um mehr als zehn Prozent.

Vorstandschef Oliver Zipse machte im Juli einen Lichtblick aus. "Unser Absatz Automobile auf Group-Ebene lag hier deutlich über Vorjahr", sagte Zipse laut Redemanuskript. In Deutschland entfalte die Senkung der Mehrwertsteuer positive Wirkung. Zipse verwies allerdings auch auf eine relativ niedrige Vergleichsbasis infolge eines Modellwechsels in China im Vorjahresmonat. Finanzchef Peter zufolge entwickelt sich der Markt in China wie auch in Korea derzeit besser als erwartet.