BMW - Gewinnmitnahmen setzen ein, Aktie mit Rally-Pause?

Die BMW-Aktie legte in den letzten Tagen eine steile Rally hin. Am 23. Februar notierte die Aktie im Tief bei 68,87 EUR. Heute markierte sie ein Hoch bei 81,58 EUR. In dieser Rally brach der Wert über mehrere wichtige Hürden aus, unter anderem über den langfristigen Abwärtstrend seit März 2015. Dieser verläuft heute bei ca. 75,18 EUR und damit nur wenig über dem log. 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit 23. Februar.

Rally könnte pausieren

Mit dem Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend kam es zuletzt zu einem starken Kaufsignal. Auf mittelfristige Sicht sind Kursgewinne in Richtung 90 EUR möglich.

Aber solche Rallys laufen nur selten schnurstracks ab. Meist gibt es innerhalb solcher Rallys den einen oder anderen Rücksetzer. Ein solcher Rücksetzer könnte heute einsetzen. Dieser kann zu Abgaben bis ca. 75,18 EUR - 74,96 EUR führen, muss aber nicht. Unter diesen Unterstützungsbereich sollte die BMW-Aktie aber nicht abfallen. Ein solcher Rückfall würde darauf hindeuten, dass die komplette Rally ab 23. Februar wieder abverkauft wird.

