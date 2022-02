BMW - Haben die Bullen aufgegeben?

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 91,860 € (XETRA)

In einer dreiteiligen Aufwärtsbewegung arbeitete sich die Aktie von BMW seit Mitte August an und Anfang Januar sogar über das Hoch des Jahres 2018 bei 97,55 EUR. Doch statt dieses mittelfristige Kaufsignal für eine Rally bis 104,85 EUR zu nutzen, bricht die Aktie seit einem Hoch bei 100,42 EUR deutlich ein.

Verkaufswelle hat die Tiefs vom Dezember vor Augen

Mit dem Unterschreiten der steilen kurzfristigen Aufwärtstrendlinie und des vorherigen Verlaufshochs bei 95,44 EUR wurden schon die ersten negativen Signale gesendet. Doch am Keysupport bei 90,00 EUR konnte die Aktie zuletzt wieder nach oben abprallen. Mit dem heutigen Tag ist diese Erholung aber beendet und ein weiterer Angriff auf die 90,00-EUR-Marke zu erwarten. Mit dem Bruch der Marke wäre dann auch die Rally seit 83,26 EUR gestoppt und ein Abverkauf an diese Unterstützung zu erwarten. Sollte sie von den Bullen nicht verteidigt werden, droht in den kommenden Wochen sogar ein Einbruch bis 76,55 EUR.

Aus dem Klammergriff der Bären könnte sich die BMW-Aktie aktuell erst mit einem Anstieg über 95,44 EUR lösen. Allerdings muss man derzeit damit rechnen, dass eine solche Erholung schon bei 97,50 und 100,42 EUR beendet wird.

Charttechnisches Fazit: Mit einem Bruch der 90,00-EUR-Marke würde die BMW-Aktie ein Verkaufssignal generieren und in den kommenden Tagen bis 83,26 EUR einbrechen können.

BMW Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)