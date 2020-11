BMW - Nach Zahlen wieder abwärts?

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 62,120 € (XETRA)

BMW erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von 26,3 Mrd. EUR (VJ: 26,7 Mrd. EUR, Analystenprognose: 26,5 Mrd. EUR), ein EBT von 2,46 Mrd. EUR (VJ: 2,25 Mrd. EUR, Prognose: 2,1 Mrd. EUR), ein EBIT von 1,92 Mrd. EUR (VJ: 2,29 Mrd. EUR, Prognose: 1,9 Mrd. EUR) und einen Überschuss von 1,82 Mrd. EUR (VJ: 1,55 Mrd. EUR, Prognose: 1,5 Mrd. EUR). Der Ausblick wird bestätigt.

Quelle: Guidants News

Die BMW-Aktie befindet sich seit einem Allzeithoch bei 123,75 EUR aus dem März 2015 in einer langfristigen Abwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung fiel die Aktie im März 2020 auf ein Tief bei 36,59 EUR. Anschließend startete eine starke Erholung, die am 08. Oktober 2020 zu einem Hoch bei 66,41 EUR führte.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Die letzte Phase dieser Erholung fand in einem bärischen Keil statt, Aus diesem fiel der Wert am 27. Oktober nach unten raus, was zu einem Tief bei 57,25 EUR. In den letzten Tagen erholte sich die Aktie aber wieder deutlich. Bei 62,79 EUR liegt die Unterkante des bärischen Keils. Der Aktienkurs näherte sich in den letzten Tagen dieser Unterkante stark an.

Vorbörslich wird die Aktie um 8.39 Uhr auf L&S mit einem Minus von 1,69 % gehandelt. Die erste Reaktion auf die Zahlen fällt also leicht negativ aus.

Erholung gestoppt?

Die BMW-Aktie könnte nun wieder nach unten abdrehen und in den nächsten Tagen auf den wichtigen Unterstützungsbereich um 54,23 - 53,85 EUR abfallen. Sollte die Aktie aber den kurzfristigen Abwärtstrend bei heute 64,23 EUR durchbrechen, dann könnte sie an den Abwärtstrend seit Januar 2018 ansteigen, was Kursgewinne bis ca. 69,80 EUR mit sich bringen würde.

Zusätzlich lesenswert:

MCDONALD´S - Es wird eng

BMW

Wir freuen uns über die Nominierung als „Bestes Zertifikate-Portal“ bei den ZertifikateAwards 2020 - und noch mehr auf Ihre Stimme! Setzen Sie in einer kurzen Umfrage Ihren Haken bei „GodmodeTrader". Es dauert lediglich wenige Minuten. Versprochen! Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Hier geht es zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)