BMW - Noch hält sich die Aktie

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 50,260 € (XETRA)

Wie die Aktien aller deutschen Autobauer befindet sich auf die BMW-Aktie seit März 2015 in einer Abwärtsbewegung. Diese startete nach dem Allzeithoch bei 123,75 EUR und führte den Wert bisher auf ein Tief bei 36,59 EUR. Von dort aus erholte er sich zuletzt deutlich und näherte sich dem letzten größeren Zwischentief in der Abwärtsbewegung bei 58,04 EUR an.

Exklusive Inhalte. Wertiger Zeitvorteil. Push-Benachrichtigungen. Einen ganzen Tag im Monat alle Premium-Services nutzen. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PRO testen!

Aktuell deutet sich eine obere Umkehrformation in Form einer SKS an. Die Aktie näherte sich heute stark der Nackenlinie bei aktuell 49,27 EUR an. Intraday kommt es allerdings zu einer Erholung. Die Nackenlinie hält also zunächst einmal. Außerdem liegt bei 48,59 EUR noch ein kurzfristiger Unterstützungsbereich, der bisher unangetastet bleibt.

Vor neuer Verkaufswelle?

Die BMW-Aktie notiert an einer kurzfristig wichtigen Schaltstelle zwischen 49,27 und 48,59 EUR. Bisher hält diese noch. Und solange dies weiter der Fall ist, besteht die Chance auf einen Anstieg bis ca. 58,04 EUR, auch wenn die Muster zuletzt bärisch waren. Fällt die Aktie aber unter diesen Bereich ab, dann droht eine weitere Verkaufswelle in Richtung Jahrestief bei 36,59 EUR.

Zusätzlich lesenswert:

MDAX - Kursziel erreicht, jetzt die Trendwende?

DEUTSCHE BANK - So könnte man jetzt handeln

SALZGITTER - Doppeltop wird nach Zahlen bestätigt

BMW

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)