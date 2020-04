BMW - Rücksetzer einplanen

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 49,415 € (XETRA)

Die Aktien des Münchner Automobilherstellers fielen im Kalendermonat März deutlich zurück und verloren über 50 % an Wert im Vergleich zum Zwischenhoch von Dezember bei 77,00 EUR. Dabei setzte die Aktie auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren zurück.

Erholungsrally bis an charttechnische Hürde

In den vergangenen drei Wochen lief eine Erholungsrally, welche die Aktie bis an das 38,20 %-Retracement der vorherigen Abwärtswelle zurück führte.

Kurz oberhalb dieser Marke notiert der EMA50 im Tages Chart und fungiert ebenso als Widerstandslevel wie das angesprochene Fibonacci-Retracement Level.

Solange diese Zone im Bereich um 52,00 EUR nicht per Tagesschlusskurs überwunden werden kann, dominieren hier in den kommenden Tagen und Wochen wieder die Abwärtsrisiken in Richtung des unteren 40er Bereichs. Erst oberhalb von 52,00 EUR müsste man sich wieder mit der Long-Seite beschäftigen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)