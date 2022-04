BMW steht noch auf der Bremse!

Bei BMW stotterte der Motor im ersten Quartal 2022 etwas. So lieferte die BMW-Group rund 6,2 Prozent weniger Fahrzeuge aus, als im Vorjahresquartal. Die Zahl der vollelektrifizierten Fahrzeuge stieg allerdings um knapp 150 Prozent auf 35.289. Damit fahren knapp sechs Prozent der neu ausgelieferten Fahrzeuge mit einem E-Motor. „Nach einem starken Jahresauftakt überlagerten im weiteren Fortgang des Quartals insbesondere die Auswirkungen der geopolitischen Lage in Osteuropa und die kurzfristig eingetretenen Auswirkungen der COVID-Lockdowns in China in einem insgesamt hoch volatilen Umfeld den Geschäftsverlauf“, erklärte der Münchener Konzern Anfang April. Trotz der aktuellen Unsicherheiten halten die Münchener aktuell an den Zielen fest. Das Vorsteuerergebnis soll 2022 gegenüber dem Vorjahr deutlich steigen. Dies liegt auch an der Vollkonsolidierung des chinesischen Produktions-Joint-Ventures BMW Brilliance Automotive (BBA), an dem BMW im Februar die Mehrheit übernommen hat.

Aktuell wird die Aktie mit einem KGV von vier und einer Dividendenrendite von 7,5 Prozent (Quelle: Thomson Reuters) bewertet. Ein großer Teil der Analysten stuft die Aktie daher mittelfristig als haltens- oder gar kaufenswert ein. Gleichwohl sind Rücksetzer nicht auszuschließen. Ein schwacher Gesamtmarkt oder Hiobsbotschaften bei wichtigen Zulieferern können den Autobauer auf dem Weg zu den gesteckten Zielen ausbremsen und die Aktie unter Druck bringen.

Chart: BMW Widerstandsmarken: 77,50/82,60/85,90 EUR Unterstützungsmarken: 69,30/74,30/75,90 EUR Nach der kräftigen Korrektur Ende Februar/Anfang März 2022 deutet sich nun eine Erholung bei der BMW-Aktie an. Allerdings erfolgt der Kurs noch mit angezogener Handbremse. Nach einem Zwischenhoch bei EUR 82,60 drehte die Aktie nach Süden und pendelt sich aktuell zwischen der 50%- und 61,8%-Retracementlinie ein. Steigt die Aktie über EUR 77,50 besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 82,60. Bei einem Rücksetzer unter EUR 74,30 droht ein Rückgang bis EUR 69,30. BMW in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 22.04.2021–11.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de BMW in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 12.04.2014– 11.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Express Aktienanleihe Protect auf die Aktie von BMW für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis Barriere Zinssatz Finaler Beobachtungstag BMW HVB6KE* 101,25 %** 50 %*** 4,20 % p.a. 20.05.2026

* Zeichnungsfrist bis 05.05.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.04.2022; 15:35 Uhr; weitere Produkte auf BMW finden Sie hier.

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von BMW für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag BMW HR9X2H 85,95 62,50 120,00 16.12.2022 BMW HB32VX 93,64 65,00 150,00 16.12.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.04.2022; 15:36 Uhr; weitere Produkte auf BMW finden Sie hier.

